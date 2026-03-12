Accidente en Montevideo: camioneta Fiat quedó montada sobre auto en Avenida Italia

Este jueves se registró un impactante accidente de tránsito sobre Avenida Italia que dejó a una camioneta Fiat Fiorino montada sobre otro auto .

El hecho ocurrió cerca de la intersección con la calle Almirón, en el barrio de Malvín , cuando tres vehículos protagonizaron el choque en cadena .

Todo inició cuando un auto impactó de atrás a otro que estaba detenido esperando que el semáforo le de luz verde. Con este empujón, el último vehículo levantó a la camioneta Fiat que estaba delante suyo , según informó en primera instancia Telemundo de Canal 12. El accidente dejó como único herido al conductor de la camioneta , que fue trasladado al Banco de Seguros del Estado , según el citado medio.

La escena de la camioneta montada sobre otro auto llamó la atención de todos los presentes y luego se viralizó en redes sociales .

Según la aplicación de tránsito de Google y la herramienta Waze, la circulación continúa congestionada en la zona del accidente, contigua al Parque Rivera.

Esta semana, dos personas murieron en accidentes de tránsito en la capital del país. Un joven de 20 años murió tras chocar contra una columna de alumbrado público, el joven salió despendido del vehículo al momento del impacto.

Días después, una mujer de 76 años murió atropellada en las inmediaciones de Antel Arena. La mujer intentó cruzar la Avenida Dámaso Antonio Larrañaga a la altura del calle El Cairo, cuando fue embestida por un auto conducido por un joven de 21 años.