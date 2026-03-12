Siete edificios emblemáticos del chileno Smiljan Radić, ganador del premio Pritzker, el "Nobel de la arquitectura"

El Teatro Regional del Biobío, en la ciudad de Concepción. Iwan Baan

La bodega de Viña Vik está rodeada de montañas. Cristobal Palma

La Casa Pite se ubica en la localidad chilena de Papudo. © Erieta Attali

El Serpentine Gallery Pavilion fue erigido por Radić en Londres. Iwan Baan

La Casa del Carbonero en Melipilla, Chile. Smiljan Radić

El chileno Smiljan Radić fue anunciado este jueves como ganador del premio Pritzker de arquitectura 2026, el mayor galardón de esta disciplina en el mundo.

"A través de una obra que se sitúa en la encrucijada de la incertidumbre, la experimentación material y la memoria cultural, Smiljan Radić prioriza la fragilidad sobre cualquier pretensión injustificada de certeza", dijo el jurado.

"Sus edificios parecen temporales, inestables o deliberadamente inacabados —casi a punto de desaparecer—, pero ofrecen un refugio estructurado, optimista y discretamente alegre, abrazando la vulnerabilidad como una condición intrínseca de la experiencia vivida", agregó.

Según la organización, las construcciones de Radić pueden estar parcialmente empotradas en el suelo, como el Mestizo Restaurant de Santiago; diseñadas para protegerse de las inclemencias del tiempo, como en la Casa Pite; o creadas a partir de la readaptación, en lugar de la destrucción y el remplazo, como en Chile Antes de Chile, la extensión del Museo Chileno de Arte Precolombino de la capital chilena.

The Pritzker Architecture Prize Smiljan Radić.

Radić tiene, según el premio Pritzker, una obra que "parece austera o elemental", donde predominan materiales como el hormigón, la piedra, la madera y el vidrio, "pero esta impresión esconde una ingeniería y una construcción precisas" que dan "forma al peso, la luz, el sonido y el espacio".

"La construcción se convierte en una especie de narración, donde la textura y la masa tienen tanto significado como la forma", dijo la organización en un comunicado.

Aquí te mostramos 7 de sus edificaciones más destacadas, según el premio Pritzker.

1. Teatro Biobío

Iwan Baan El Teatro Regional del Biobío, en la ciudad de Concepción.

2. Viña Vik

Cristobal Palma La bodega de Viña Vik está rodeada de montañas.

Cristobal Palma Viña Vik está ubicada en Millahue, a 160 kilómetros al sur de Santiago.

3. Mestizo Restaurant

Gonzalo Puga Mestizo Restaurant en Santiago, Chile.

4. Casa para el Poema del Ángulo Recto

Smiljan Radić La Casa para el Poema del Ángulo Recto está en la ciudad de Vilches, también en Chile.

5. Casa Pite

© Erieta Attali La Casa Pite se ubica en la localidad chilena de Papudo.

6. Serpentine Gallery Pavilion

Iwan Baan El Serpentine Gallery Pavilion fue erigido por Radić en Londres.

7. Casa del Carbonero

Smiljan Radić La Casa del Carbonero en Melipilla, Chile.

El premio ya lo ganó en 2016 un chileno, Alejandro Aravena, quien desde 2021 preside el jurado.

En el pasado también recibieron este galardón dos destacados arquitectos latinoamericanos: el mexicano Luis Barragán (1980) y el brasileño Oscar Niemeyer (1988).

BBC

