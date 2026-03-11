Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

"Que alguien ate al perro burgués": dirigente comunista arremetió contra Sánchez tras propuesta de abrir acciones de empresas públicas

Leymonie, secretaria general del sindicato de Antel, también se cruzó en redes con la diputada del MPP Julieta Sierra

11 de marzo 2026 - 18:38hs
Alejandro Sánchez
Foto: Dante Fernandez / FocoUy

La propuesta del secretario de la Presidencia, Alejandro "Pacha" Sánchez (MPP), de abrir el capital de las empresas públicas para que los uruguayos puedan invertir en ella generó una dura reacción de la secretaria general de Sutel y dirigente del Partido Comunista, Flor Leymonie, así como un posterior cruce con la diputada Julieta Sierra.

Sánchez planteó la necesidad de modernizar el financiamiento de las empresas estatales, citando específicamente casos como el de Antel. "Capaz que lo que tiene que generar son condiciones para que los usuarios de Antel podamos tener acciones de Antel", dijo en una entrevista con La Diaria Radio.

El jerarca sostuvo que ha discutido este punto con autoridades de gobierno, y señaló que "puede ser una buena propuesta" y que van a "seguir militando" esta idea. "Capaz que tengo que abrir su paquete accionario para la participación de pequeños accionistas uruguayos que puedan ahorrar allí y que eso apalanque a Antel", agregó el jerarca.

Ante este planteo, Leymonie, la dirigente de Sutel y del PCU, arremetió contra Sánchez desde su cuenta de X: "Es evidente que sus preocupaciones son funcionales a la clase que oprime. Aplaudido por la derecha privatizadora, debería darle vergüenza. Que alguien ate al perro burgués".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FlorLeymonie/status/2031700420347777295&partner=&hide_thread=false

Por la misma red social, la diputada del MPP Julieta Sierra salió en defensa de la iniciativa de Sánchez: "Estancados en pensar siempre dentro del dogma y no poder polemizar ideas por fuera de la caja, solo nos iremos quedando atrás. Debemos tener siempre la voluntad política y creatividad de discutir nuevas formas, nuevas recetas, nuevas soluciones frente a un mundo tan diferente. Se trate de nuestras queridas y cuidadas empresas públicas o de lo que sea".

Y Leymonie contraatacó: "Ahora privatizar se llama innovación. Mamita… Cursos de dogma a la clase trabajadora que somos los que bancamos a los ricos. Polemizar fuera de la caja sería plantear un sistema diferente al capitalismo. No destrozar lo poco que tenemos a favor del pueblo".

Por su lado, la oposición respaldó la iniciativa de Sánchez y el senador del Partido Nacional Javier García anunció que su partido lo convocará a la Comisión de Hacienda de esa cámara para pedirle más información sobre la iniciativa de impulsar la apertura de "paquetes de acciones" de empresas públicas.

Temas:

Gobierno Alejandro Sánchez Empresas públicas

