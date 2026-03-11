Dólar
CHAMPIONS LEAGUE

Real Madrid vs Manchester City EN VIVO: dos golazos de Federico Valverde para darle el triunfo ante el equipo de Pep Guardiola por la Champions League; mirá los videos

Seguí EN VIVO el partido entre Real Madrid vs Manchester City en el que juega Federico Valverde frente a los dirigidos por Pep Guardiola por Champions League

11 de marzo 2026 - 17:33hs
FOTO: AFP
FOTO: AFP

EN VIVO

El volante uruguayo Federico Valverde es titular en el trascendente encuentro de este miércoles entre su club, Real Madrid, ante Manchester City por la ida de los octavos de final de la Champions League, encuentro que se disputa en el Estadio Santiago Bernabéu.

Seguí aquí los detalles del partido:

El partido

El encuentro comenzó muy disputado en la mitad de la cancha y con escasa llegada a los arcos.

Vinícius Jr. rompió la monotonía a los 7 minutos tras un gran pase para Arda Güler y Gianluigi Donnaruma salvó muy bien su arco.

Los ingleses respondieron sobre los 18' con una gran media vuelta.

El gol del 1-0 para Real Madrid llegó a los 19 con un golazo de Federico Valverde eludiendo a Donnaruma y definiendo muy bien.

Aquí se puede ver ese tanto:

Pero el uruguayo no descansó. Convirtió otro gol para el 2-0, ahora de zurda, sobre los 26 minutos.

Aquí se puede ver ese gol:

