Real Madrid vs Manchester City EN VIVO: dos golazos de Federico Valverde para darle el triunfo ante el equipo de Pep Guardiola por la Champions League; mirá los videos

El volante uruguayo Federico Valverde es titular en el trascendente encuentro de este miércoles entre su club, Real Madrid, ante Manchester City por la ida de los octavos de final de la Champions League, encuentro que se disputa en el Estadio Santiago Bernabéu.

El encuentro comenzó muy disputado en la mitad de la cancha y con escasa llegada a los arcos.

Vinícius Jr. rompió la monotonía a los 7 minutos tras un gran pase para Arda Güler y Gianluigi Donnaruma salvó muy bien su arco.

Los ingleses respondieron sobre los 18' con una gran media vuelta.

El gol del 1-0 para Real Madrid llegó a los 19 con un golazo de Federico Valverde eludiendo a Donnaruma y definiendo muy bien.

Aquí se puede ver ese tanto:

¡¡TODA TUYA FEDE!! GOLAZO DE VALVERDE PARA EL 1-0 DE MANCHESTER CITY ANTE REAL MADRID.



Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/91MpyMTKM0 — SportsCenter (@SC_ESPN) March 11, 2026

Pero el uruguayo no descansó. Convirtió otro gol para el 2-0, ahora de zurda, sobre los 26 minutos.

Aquí se puede ver ese gol: