Francisco Bustillo pasó a trabajar como asesor del diputado blanco Juan José Olaizola

El excanciller Francisco Bustillo se desempeña desde febrero como asesor del diputado nacionalista Juan José Olaizola luego que el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin , aceptara la solicitud de pase en comisión .

Bustillo ingresó a la Cancillería en 1986 y tras recorrer el escalafón llegó al rango de embajador , el grado máximo que pueden tener los diplomáticos. Fue embajador en Ecuador, Argentina y España antes de quedar al frente del Palacio Santos tras la renuncia de Ernesto Talvi en 2020.

Olaizola dijo a El Observador que pidió incorporarlo a su despacho dada su idoneidad en los asuntos internacionales , un tema que será de gran relevancia durante el quinquenio.

CPTPP Lacalle Pou destacó el rol de Bustillo, Paganini y Albertoni en aceptación de Uruguay al Tratado Transpacífico

PASAPORTE A MARSET Francisco Bustillo contó cómo se "combinaron" para evitar mencionar en interpelación chats entre Ache y Maciel sobre Marset

El legislador, que el período pasado fue subsecretario de Transporte y Obras Públicas y también integra el Parlamento del Mercosur, planteó que el excanciller ya lo asesoró recientemente cuando expuso sobre el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea y señaló que se propuso sumarlo al detectar que estaba sin destino en el ministerio.

Bustillo dejó de ser canciller en noviembre de 2023 luego que su exnúmero dos, Carolina Ache, revelara en Fiscalía que el gobierno de Luis Lacalle Pou intentó ocultar a la Justicia los mensajes que ella había intercambiado con Guillermo Maciel sobre el narcotraficante Sebastián Marset.

En ese diálogo, el entonces viceministro del Interior le decía a la vicecanciller que Marset era un narco “pesado” y “peligroso” que acababa de ser detenido en Dubái. El mensaje contradecía lo que Bustillo había dicho en una interpelación previa cuando afirmó que "nadie sabía quién era Marset".

Si bien la investigación por la entrega del pasaporte fue archivada, el fiscal Alejandro Machado mantiene abierta una segunda causa por la destrucción de un documento protocolizado con esos chats.

En esta causa, Bustillo está como indagado –tiene a Gonzalo Fernández como abogado contratado– aunque aún no ha sido convocado a declarar. En la carpeta investigativa consta un audio de una conversación entre Bustillo y Ache, grabado por ella, en la que el entonces canciller le sugiere a la subsecretaria que pierda el celular con tal de no entregar los chats a la Justicia.

"Que se mande al frente Maciel, vos perdé el celular. Estoy imaginando, viste, escenarios que no conozco, honestamente no conozco. Pero en diciembre o enero se te perdió el celular… Pero ahora vamos sorteando, hay que ir sorteando, ¿viste? Esto es paso a paso, ¿viste?", decía en esa conversación.

El año pasado, tras el cambio de gobierno, la Cancillería realizó una investigación administrativa que concluyó que el documento destruido –presuntamente por el exasesor de Presidencia, Roberto Lafluf– era parte del expediente administrativo que se había abierto para entregar la información a la Justicia.

El trabajo fue realizado por la abogada de Presidencia, Victoria Sasso, y derivó en el inicio de sumarios a Bustillo y Carlos Mata, el exjefe de Jurídica del ministerio que hoy está como pase en comisión en el despacho del senador blanco Carlos Camy.

Ambos rechazaron que fuera un documento público, recurrieron las sanciones y negaron su responsabilidad aunque sus versiones sobre lo ocurrido no fueron coincidentes, tal como informó El Observador en ese entonces.

Tras dejar de ser canciller, Bustillo mantuvo su cargo como embajador aunque primero solicitó licencia y luego fue nombrado por Omar Paganini como asesor en la dirección general de asuntos políticos.

Antes de finalizar el período, Lacalle Pou intentó nombrarlo como embajador en Perú, pero debió retirar la venia debido a que no reunía los votos suficientes para ser aprobada por la oposición del Frente Amplio y Carmen Sanguinetti del Partido Colorado.

Ya con Mario Lubetkin, Bustillo pidió licencia sin goce de sueldo y permaneció, hasta febrero, sin tareas asignadas en la Cancillería.