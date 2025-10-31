Dólar
/ Nacional / PASAPORTE A MARSET

Francisco Bustillo contó cómo se "combinaron" para evitar mencionar en interpelación chats entre Ache y Maciel sobre Marset

El exministro de Relaciones Exteriores aseguró que se enteró 20 horas antes de la interpelación de los chats de Carolina Ache y Guillermo Maciel que advertían sobre la peligrosidad de Sebastián Marset

31 de octubre 2025 - 11:01hs
22082022-GGBC7919

El exministro de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo, descartó este jueves que haya habido "ocultamiento" en la interpelación del 22 de agosto de 2022, cuando los senadores del Frente Amplio interrogaron a los entonces ministros Bustillo y Luis Alberto Heber (ministro del Interior) sobre la entrega del pasaporte al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset

De todas formas, sí detalló cómo las jerarquías de ambos ministerios se "combinaron" para intentar evitar hablar sobre las conversaciones por WhatsApp en que el entonces subsecretario de Interior Guillermo Maciel le advertía a su par de Cancillería, Carolina Ache, sobre la peligrosidad de Marset.

Según contó Bustillo este jueves en entrevista con Malos Pensamientos (Azul FM), él se enteró de los chats el día antes de la interpelación, lo que lo hizo "montar en cólera".

"La cónsul me traslada algún intercambio de WhatsApp y acto seguido dije: voy a llamar a Carolina Ache. La llamé 20 horas antes de la interpelación. Le digo: 'Carolina, mañana tengo que ir a dar la cara por ti. Entonces quiero saber qué comunicaciones, esas que hablaron con Maciel, qué fueron'. Me dice: 'fueron vía WhatsApp'. Le digo: 'quiero que me mandes los WhatsApp y quiero que me mandes también los intercambios que tuviste con la entonces directora de Asuntos Consulares. Y ahí me manda. Cuando los veo, digo: '¡Pero esto es una locura!'. Porque hubo una advertencia de Maciel. Esa es la realidad. Le advirtió a Ache que había una persona detenida y después le dice que quería saber si seguía presa, que era peligroso y que sería una macana que siguiera libre. No sé qué trasladó a su secretaria y obtuvo una respuesta y se la trasladó a Maciel. No era la conducta esperada de una autoridad frente a una situación de ese tipo. Todo eso lo había ocultado y me entero 20 horas antes de la interpelación", narró.

Ya el lunes, el mismo día de la interpelación, hubo una reunión de todas las jerarquías. "La preocupación de Carolina era que por favor no tomen estado público" las conversaciones, recordó Bustillo, y mencionó que también se negó en varias ocasiones a presentarlos a la investigación administrativa de Cancillería porque "entendía que su imagen se iba a ver dañada" dado que "hubo una alerta y ella se durmió".

"Entonces se combinó, se dijo: 'no vamos a ocultar, de ninguna manera'. Pero hablemos sí de 'comunicaciones'. Ahora, si el miembro interpelante nos solicita qué tipo de comunicaciones, vamos a decir 'WhatsApp'. Y si nos dicen: '¿tienen los WhatsApp?', se los vamos a entregar", expresó.

El miembro interpelante era el ahora intendente de Montevideo Mario Bergara. "Increíblemente, no sé si es la Ley de Murphy o cuál es, increíblemente en la interpelación uno de los dos habla de las comunicaciones y dijimos: 'acá las van a pedir...'. Y no, siguió de largo. No pidió conocer las conversaciones. Fue una muy buena interpelación la que llevó adelante pero en el fragor de la batalla... fueron 18 horas de la interpelación", cerró.

