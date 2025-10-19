Dólar
BÚSQUEDA DE MARSET

Exsocio de Sebastián Marset dijo que el narco uruguayo está en Bolivia y lo acusó de secuestrar a su expareja

"El Colla" era apuntado como testaferro de Sebastián Marset y número dos de la organización

19 de octubre 2025 - 12:45hs
Edgard Ivar García López, alias El Colla, socio de Sebastián Marset en Bolivia.jpg
Policía de Bolivia

García fue capturado en julio de 2023 en Santa Cruz de la Sierra en un operativo en el que se buscaba capturar al narco uruguayo. Marset logró escapar y desde entonces su paradero es desconocido.

"El Colla" era apuntado como testaferro de Marset y número dos de la organización. Meses después de ser apresado, sin embargo, recobró la libertad bajo fianza. En 2024 fue atacado a balazos. Recibió cinco disparos cuando estaba dentro de un auto y sobrevivió.

Este fin de semana la expareja de García, Sorayda Vanesa Ríos Moreira, fue secuestrada junto a su chofer en la zona de Urubó, un barrio exclusivo en las afueras de Santa Cruz. Según indicaron medios locales como Unitel, la información policial señala que unos 15 delincuentes fuertemente armados irrumpieron en un condominio y raptaron a ambas personas.

García filmó un video más tarde en la que acusa a Marset del crimen. Además, aseguró que testigos habrían divisado a Marset en el momento del doble secuestro. Según su versión, Marset está viviendo justamente en el barrio Urubó.

"Hago saber públicamente que Sebastián Marset es el único responsable si le pasa algo a la mamá de mi hija. También hago conocer que se encuentran involucrados altos mandos de la Policía. Él mismo me manifestó mediante una videollamada que él estaba bien protegido por altos mandos de la Policía de la FELCC (Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen) y FELCN (Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico)", señaló.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/grupoeldeber/status/1979732534448603232&partner=&hide_thread=false

Según narró García, la sociedad con Marset se quebró porque el narco uruguayo lo acusa de haber "hablado de él" con las autoridades. "El Colla" aseguró que Marset ya lo había amenazado con secuestrar a sus familiares.

Sebastián Marset narco Bolivia policiales

