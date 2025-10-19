Dólar
Compra 38,60 Venta 41,10

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / SEGUNDA DIVISIÓN PROFESIONAL

Histórico y doloroso: Rampla Juniors descendió por primera vez, en 111 años, a la Divisional C, cerrando una temporada oscura

Tras perder 1-0 en su visita a Atenas de San Carlos, Rampla Juniors perdió la categoría en la Segunda División Profesional, baja por segunda temporada consecutiva y deberá jugar por primera vez en su historia en la Divisional C

19 de octubre 2025 - 18:05hs
Rampla Juniors&nbsp;

Rampla Juniors 

Foto: @RamplaJuniorsFC

Rampla Juniors perdió 1-0 en el Campus de Maldonado en la fecha 25, la penúltima de la Segunda División Profesional, y perdió la categoría bajando por primera vez en sus 111 años de historia a la Divisional C.

Sin embargo, el equipo que se armó y la contratación del argentino Leandro Somoza como entrenador, no dieron resultados y el equipo tuvo un pésimo inicio de temporada.

Albion
SEGUNDA DIVISIÓN PROFESIONAL

Albion aseguró su ascenso a Primera: mirá cómo están las posiciones en la Segunda División Profesional con Rampla Juniors en zona de descenso

Rampla Juniors. (Archivo)
LA B

Rampla Juniors y La Luz se juegan el segundo descenso a la C: qué necesita cada uno para salvarse y qué puede llevar a un desempate

Después llegó Mario Saralegui que no pudo enderezar el barco. El picapiedra peleó contra un combativo La Luz, muy mejorado desde que Carlos Canobbio asumió en lugar de Darlyn Gayol, y los de Aires Puros lograron salvarse.

Atenas ganó 1-0 con gol de César Nunez, aseguró su lugar en playoffs e impidió (o al menos aplazó) el ascenso directo de Central Español.

Rentistas afuera de los playoffs

La fecha se abrió el viernes con una sorprendente victoria de Uruguay Montevideo sobre Rentistas por 3-1 con goles de Alex Perdomo, Maximiliano Lombardi y Sebastián Gularte. Para el bicho colorado anotó Gonzalo Barreto.

Con esa caída, Rentistas se quedó afuera de la posibilidad de llegar a playoffs.

Central Español todavía no aseguró el ascenso

El sábado, Central Español logró un triunfo vital al superar 2-1 a Fénix con goles de Jairo Villalpando y Raúl Tarragona, de penal, contra uno de Facundo Milán.

Esa jornada siguieron las sorpresas con el 2-0 de Artigas, ya descendido, sobre Colón, con goles de Nicolás Leites y Laureano Troncoso.

Con esa derrota, Colón perdió la oportunidad de pelear por el ascenso directo y alcanzar la línea de Central Español.

La Luz se salvó del descenso

La Luz, en su lucha por evitar el descenso, empató 1-1 con Oriental con goles de Tadeo Aguiar y Gastón Colman.

Oriental quedó prácticamente afuera de los playoffs porque en la última fecha necesita ganar y que Tacuarembó pierda para así superarlo por diferencia de goles.

Albion, ya ascendido, necesitaba un punto para asegurarse el título de campeón, pero perdió 2-0 en su visita a Tacuarembó que venció con goles de Juan Pablo Fagúndez y Matías Ferreira.

Deportivo Maldonado derrotó 1-0 a Cerrito con gol de Santiago Cartagena.

Tabla de posiciones de la Segunda División Profesional

Equipo Puntos
Albion 60
Central Español 57
Atenas 54 (+15)
Colón 51 (+19)
Deportivo Maldonado 50 (+14)
Tacuarembó 50 (+7)
Oriental 47 (+5)
Rentistas 44
Fénix 43
La Luz 30
Rampla Juniors 28
Cerrito 26
Artigas 26
Uruguay Montevideo 25

Artigas ya había descendido y su promedio ahora es de 0,839.

Rampla Juniors descendió con un promedio de 0,903.

La Luz se salvó con 1,032.

La última fecha

Fénix vs Atenas

Uruguay Montevideo vs Tacuarembó

Oriental vs Rentistas

Colón vs Cerrito

Rampla Juniors vs Artigas

Albion vs Central Español

Deportivo Maldonado vs La Luz

¿Cómo se definen los ascensos a Primera?

Albion necesita un punto para ser campeón en la última fecha. Central Español necesita también un punto para lograr el segundo ascenso.

Atenas y Colón aseguraron su lugar en playoffs.

Oriental le pelea matemáticamente el lugar a Deportivo Maldonado y Fénix.

Temas:

Rampla Juniors Segunda División Profesional tabla de posiciones Atenas La Luz

Seguí leyendo

Las más leídas

Así quedaron las tablas de posiciones del Torneo Clausura, de la Anual y del Descenso tras el triunfo de Nacional ante Miramar Misiones
LIGA AUF URUGUAYA

Así quedaron las tablas de posiciones del Torneo Clausura, de la Anual y del Descenso tras el triunfo de Nacional ante Miramar Misiones

Pablo Peirano y Lucas Villalba
NACIONAL

Pablo Peirano se sorprendió en la conferencia de prensa cuando le dieron la noticia que Gonzalo Carneiro había llegado a la quinta amarilla

Maxi Gómez celebra uno de sus goles contra Miramar Misiones
ALERTA

El susto que dio Maxi Gómez en el triunfo ante Miramar Misiones: qué ocurrió con el delantero de Nacional

El festejo de los jugadores de Peñarol
PEÑAROL

El récord que buscará Peñarol hoy contra Wanderers por el Torneo Clausura en el Estadio Campeón del Siglo

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos