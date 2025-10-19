Histórico y doloroso: Rampla Juniors descendió por primera vez, en 111 años, a la Divisional C, cerrando una temporada oscura

Rampla Juniors perdió 1-0 en el Campus de Maldonado en la fecha 25, la penúltima de la Segunda División Profesional, y perdió la categoría bajando por primera vez en sus 111 años de historia a la Divisional C.

Convertida en sociedad anónima deportiva en diciembre del año pasado, Rampla se armó hasta los dientes para este 2025 con el desembarco de los capitales de Foster Gillett.

Sin embargo, el equipo que se armó y la contratación del argentino Leandro Somoza como entrenador, no dieron resultados y el equipo tuvo un pésimo inicio de temporada.

En el debut, Rampla perdió 8-0 contra Colón y luego tuvo que esperar 11 derrotas para conseguir, ante Colón, su primer triunfo en la temporada.

Después llegó Mario Saralegui que no pudo enderezar el barco. El picapiedra peleó contra un combativo La Luz, muy mejorado desde que Carlos Canobbio asumió en lugar de Darlyn Gayol, y los de Aires Puros lograron salvarse.

Atenas ganó 1-0 con gol de César Nunez, aseguró su lugar en playoffs e impidió (o al menos aplazó) el ascenso directo de Central Español.

Rentistas afuera de los playoffs

La fecha se abrió el viernes con una sorprendente victoria de Uruguay Montevideo sobre Rentistas por 3-1 con goles de Alex Perdomo, Maximiliano Lombardi y Sebastián Gularte. Para el bicho colorado anotó Gonzalo Barreto.

Con esa caída, Rentistas se quedó afuera de la posibilidad de llegar a playoffs.

Central Español todavía no aseguró el ascenso

El sábado, Central Español logró un triunfo vital al superar 2-1 a Fénix con goles de Jairo Villalpando y Raúl Tarragona, de penal, contra uno de Facundo Milán.

Esa jornada siguieron las sorpresas con el 2-0 de Artigas, ya descendido, sobre Colón, con goles de Nicolás Leites y Laureano Troncoso.

Con esa derrota, Colón perdió la oportunidad de pelear por el ascenso directo y alcanzar la línea de Central Español.

La Luz se salvó del descenso

La Luz, en su lucha por evitar el descenso, empató 1-1 con Oriental con goles de Tadeo Aguiar y Gastón Colman.

Oriental quedó prácticamente afuera de los playoffs porque en la última fecha necesita ganar y que Tacuarembó pierda para así superarlo por diferencia de goles.

Albion, ya ascendido, necesitaba un punto para asegurarse el título de campeón, pero perdió 2-0 en su visita a Tacuarembó que venció con goles de Juan Pablo Fagúndez y Matías Ferreira.

Deportivo Maldonado derrotó 1-0 a Cerrito con gol de Santiago Cartagena.

Tabla de posiciones de la Segunda División Profesional

Equipo Puntos Albion 60 Central Español 57 Atenas 54 (+15) Colón 51 (+19) Deportivo Maldonado 50 (+14) Tacuarembó 50 (+7) Oriental 47 (+5) Rentistas 44 Fénix 43 La Luz 30 Rampla Juniors 28 Cerrito 26 Artigas 26 Uruguay Montevideo 25

Artigas ya había descendido y su promedio ahora es de 0,839.

Rampla Juniors descendió con un promedio de 0,903.

La Luz se salvó con 1,032.

La última fecha

Fénix vs Atenas

Uruguay Montevideo vs Tacuarembó

Oriental vs Rentistas

Colón vs Cerrito

Rampla Juniors vs Artigas

Albion vs Central Español

Deportivo Maldonado vs La Luz

¿Cómo se definen los ascensos a Primera?

Albion necesita un punto para ser campeón en la última fecha. Central Español necesita también un punto para lograr el segundo ascenso.

Atenas y Colón aseguraron su lugar en playoffs.

Oriental le pelea matemáticamente el lugar a Deportivo Maldonado y Fénix.