Dólar
Compra 38,60 Venta 41,10

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / INGLATERRA

Mirá por qué Darwin Núñez fue tendencia este domingo entre los hinchas de Liverpool, tras la derrota en el clásico ante Manchester United por la Premier League

El nombre del uruguayo volvió a estar en el tapete en el fútbol inglés

19 de octubre 2025 - 14:33hs
Darwin Núñez celebró un gol para Al-Hilal en la Saudi Pro League

Darwin Núñez celebró un gol para Al-Hilal en la Saudi Pro League

El delantero uruguayo Darwin Núñez fue decisivo este sábado para su nuevo equipo, Al-Hilal, que goleó de visitante 5-0 a Al-Ettifaq por una nueva fecha de la Saudi Pro League de Arabia Saudita, en la que marchan entre los primeros colocados en la tabla.

De esta manera, el artiguense llegó a cuatro tantos en estos primeros partidos de la Saudi Pro League.

Darwin fue tendencia en Inglaterra

Darwin Núñez se fue de Liverpool hace un par de meses para Al-Hilal de Arabia Saudita.

Diego Forlán
FÚTBOL

Diego Forlán sufrió la fractura de tres costillas en el clásico entre Old Boys y Old Christians de la Liga Universitaria, y fue internado

El festejo de los jugadores de Peñarol
PEÑAROL

El récord que buscará Peñarol hoy contra Wanderers por el Torneo Clausura en el Estadio Campeón del Siglo

No obstante, este domingo fue tendencia entre los hinchas de los reds.

¿Por qué? Liverpool perdió como local 2-1 en el clásico contra Manchester United, en el que jugó desde los 58 minutos el uruguayo Manuel Ugarte, y en el perdedor, el holandés Cody Gakpo, quien anotó el transitorio 1-1, tuvo tres remates en los palos.

Esto no ocurría desde en la Premier League desde que el año pasado, Darwin Núñez en un mismo encuentro, estrellara cuatro remates en los palos jugando contra Chelsea.

De esa manera, el nombre del ex Peñarol volvió a ser tendencia en las redes sociales, ya que fue recordado por ese episodio.

Temas:

Darwin Núñez Liverpool Manchester United Premier League Manuel Ugarte

Seguí leyendo

Las más leídas

Así quedaron las tablas de posiciones del Torneo Clausura, de la Anual y del Descenso tras el triunfo de Nacional ante Miramar Misiones
LIGA AUF URUGUAYA

Así quedaron las tablas de posiciones del Torneo Clausura, de la Anual y del Descenso tras el triunfo de Nacional ante Miramar Misiones

Pablo Peirano y Lucas Villalba
NACIONAL

Pablo Peirano se sorprendió en la conferencia de prensa cuando le dieron la noticia que Gonzalo Carneiro había llegado a la quinta amarilla

Nacional 3-1 Miramar Misiones: con un golazo de Otero y dos de penal de Maxi Gómez el tricolor volvió a latir, en un momento que el hincha pedía una señal
TORNEO CLAUSURA

Nacional 3-1 Miramar Misiones: con un golazo de Otero y dos de penal de Maxi Gómez el tricolor volvió a latir, en un momento que el hincha pedía una señal

Maxi Gómez celebra uno de sus goles contra Miramar Misiones
ALERTA

El susto que dio Maxi Gómez en el triunfo ante Miramar Misiones: qué ocurrió con el delantero de Nacional

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos