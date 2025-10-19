Mirá por qué Darwin Núñez fue tendencia este domingo entre los hinchas de Liverpool, tras la derrota en el clásico ante Manchester United por la Premier League

Darwin Núñez celebró un gol para Al-Hilal en la Saudi Pro League

El delantero uruguayo Darwin Núñez fue decisivo este sábado para su nuevo equipo, Al-Hilal, que goleó de visitante 5-0 a Al-Ettifaq por una nueva fecha de la Saudi Pro League de Arabia Saudita, en la que marchan entre los primeros colocados en la tabla.

De esta manera, el artiguense llegó a cuatro tantos en estos primeros partidos de la Saudi Pro League.

Darwin Núñez se fue de Liverpool hace un par de meses para Al-Hilal de Arabia Saudita.

No obstante, este domingo fue tendencia entre los hinchas de los reds.

¿Por qué? Liverpool perdió como local 2-1 en el clásico contra Manchester United, en el que jugó desde los 58 minutos el uruguayo Manuel Ugarte, y en el perdedor, el holandés Cody Gakpo, quien anotó el transitorio 1-1, tuvo tres remates en los palos.

Esto no ocurría desde en la Premier League desde que el año pasado, Darwin Núñez en un mismo encuentro, estrellara cuatro remates en los palos jugando contra Chelsea.

De esa manera, el nombre del ex Peñarol volvió a ser tendencia en las redes sociales, ya que fue recordado por ese episodio.