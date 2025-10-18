Dólar
El Observador / Fútbol Internacional / URUGUAYOS

Tras la lesión, Darwin Núñez volvió en toda su dimensión con Al-Hilal, con un doblete y una asistencia ante Al-Ettifaq; mira los goles

Darwin Núñez marcó un doblete en la goleada del Al-Hilal frente al Al-Ettifaq por la quinta fecha de la Saudi Pro League

18 de octubre 2025 - 14:21hs

El delantero uruguayo Darwin Núñez regresó de su lesión y fue figura al anotar un doblete en la goleada 5-0 del Al Hilal ante Al-Ettifaq por la quinta fecha de la Saudi Pro League, sumado a que volvió a la titularidad y además se despachó con una asistencia.

Luego del receso por la fecha FIFA, en la que Darwin no fue convocado por Marcelo Bielsa ya que estaba con molestias en la rodilla, volvió este sábado y fue titular luego de perderse algunos partidos por esa situación.

Doblete y asistencia de Darwin Núñez

El partido se abrió a los 23’ cuando el brasileño Marcos Leonardo se encargó de anotar el 1-0 y a los 39’ el delantero formado en Peñarol apareció para el 2-0 con que se fueron al descanso. Darwin recibió un pase al medio dentro del área chica y definió sin arquero para aumentar la ventaja parcial.

Gol Darwin

Primer gol de Darwin Núñez

Ruben Neves no falló su tiro penal y puso el tercero, mientras que el cuarto llegó con un centro a pelota quieta del mismo portugués que cabeceó Núñez para asistir a Marcos Leonardo y este, con la misma fórmula, mandó la pelota al fondo de la red para poner el cuarto tanto para el Al-Hilal.

Darwin Núñez celebra un nuevo gol para Al-Hilal
Y fue Darwin quién se encargó de cerrar la goleada: un centro desde la derecha lo encontró en el segundo palo al delantero uruguayo para colocar el testarazo y dictaminar el 5-0 definitivo. De esta manera, Al-Hilal se coloca segundo en la tabla, por detrás de Al-Nassr, a un punto de diferencia.

