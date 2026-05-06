Platense vs Peñarol por Copa Libertadores: una noche cargada de morbo, la desilusión del hincha, la espera por un milagro y, ¿el final de Diego Aguirre?

La visita de Peñarol a Platense este jueves a la hora 19 en Buenos Aires por la Copa Libertadores está cargada de morbo y de esa extraña sensación de desilusión que vive el hincha aurinegro por estos días.

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El año comenzó con Diego Aguirre enfocado en la Copa Libertadores, con la aspiración de volver a hacer una buena fase de grupos, avanzar entre los 16 mejores y en el mata-mata llegar hasta el lugar más cercano a la final.

Después de tres partidos en la fase de grupos del principal torneo de Conmebol y con una insostenible carga de siete partidos sin ganar ( el 4 de abril logró el último triunfo ), llega a Buenos Aires en una situación límite , con un plantel diezmado y con tanta mala suerte que perdió la base del equipo titular , además de su figura Leo Fernández para el resto de la temporada.

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¿Cuáles son las posibilidades de Peñarol si le gana a Platense?

Peñarol está tercero en el Grupo E, con un punto en nueve disputados y a cinco puntos del segundo.

Los dos primeros de cada una de las ocho series avanzan a la ronda de 16 mejores (octavos de final). Los terceros irán a un repechaje para continuar en Copa Sudamericana. Los cuartos quedarán eliminados.

Así está la tabla de posiciones:

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En este contexto, el partido de este jueves ofrece una sola alternativa para que Peñarol pueda seguir pensando en continuar en la Libertadores: ganar o ganar. En cualquier otro escenario quedará eliminado.

Estas son las situaciones:

Si Peñarol gana, llegará a cuatro puntos, Platense quedará con seis, y mantendrá sus chances de seguir peleando por un lugar entre los 16 mejores del torneo más importante de Conmebol.

Si Peñarol empata, mantendrá chances matemáticas de culminar segundo en su grupo porque lo separarán cinco puntos del segundo con seis por jugar (Peñarol quedará con dos y el segundo alcanzará siete).

Si pierde, ya no podrá acceder a octavos de final de la Copa Libertadores y su participación se completará con los dos últimos partidos del grupo.

En las dos últimas fechas, Peñarol jugará de local ante Corinthians y frente a Independiente Santa Fe.

En cualquier escenario, el panorama de Peñarol es complejo, porque, incluso ganando este jueves, depende de los resultados de Platense que también en las dos últimas fechas enfrentará a los colombianos y a los brasileños.

Una estadística que no favorece a Peñarol y los goles de pelota quieta

Ganar en Argentina, por la Libertadores, siempre ha sido una acción de riesgo para Peñarol. En estas cifras se explica claramente: solo ganó seis de 38, empató cinco partidos y perdió los otros 27 con un balance de goles de 33 a favor y 56 en contra.

Y el único escenario que le sirve al equipo de Aguirre ante Platense es ganar.

¿Qué dice la historia reciente de Peñarol en Argentina? Ganó por última vez en 2011, cuando el entrenador era Aguirre y el equipo alcanzó su primera final en 24 años. Esto ocurrió en fase de grupos 3-1 ante Godoy Cruz.

Luego inició una racha de 11 partidos seguidos sin ganar jugando de visitante en Argentina: perdió 10 y empató uno.

Además se suma la extrema fragilidad de Peñarol para defender la pelota quieta: uno de cada tres goles le llegan por esa vía. Aquí podés ver el detalle completo.

Y no es menor que Aguirre llegue con sus últimas fuerzas a este partido de la Libertadores.

Referí informó el lunes que el técnico está dispuesto a dar un paso al costado por iniciativa propia si el resultado ante Platense es adverso.

El presidente Ignacio Ruglio quiere mantener al entrenador hasta el final de su mandato, pero el DT llega al límite de sus emociones.

En este escenario y con un viaje a Melo el lunes para jugar la fecha 15 del Torneo Apertura, título que perdió en la recta final por los puntos que dejó y le cedió a Racing, la visita de Peñarol a Buenos Aires está cargada de morbo y de un sufrimiento que no formaba parte del plan de Aguirre para 2026.