Peñarol cumplirá el lunes un mes sin triunfos y le espera un calendario largo en mayo, con posible clásico ante Nacional en el Intermedio: la dura realidad para Diego Aguirre

El lunes , cuando enfrente a Defensor Sporting en el Campeón del Siglo, Peñarol cumplirá un mes sin triunfos. Desde entonces, cuando comenzó la mala racha (y la baja por lesión de Leonardo Fernández ), jugó seis partidos, empató dos y perdió cuatro .

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Los números y el mes de abril de los aurinegros en el campo de juego reflejan la crítica situación que atraviesa el equipo dirigido por Diego Aguirre , que además sufre la baja de su líder futbolístico, Leo Fernández, quien se perderá el resto de la temporada por una rotura de ligamientos , de la que fue intervenido en España.

Peñarol ganó su último partido el 4 de abril ante Progreso en el Estadio Centenario. Terminó 2-0 y ese fue el último encuentro completo de la figura aurinegra. Al partido siguiente se lesionaría en Colombia y ya no volvería a competir.

Así se juega la fecha 14 del Torneo Apertura: horarios, canchas y árbitros; Racing estrena el título, Nacional visita a Albion y Peñarol recibe a Defensor

Las pausas de hidratación que ponen al desnudo la alarmante falta de conceptos del Peñarol de Diego Aguirre y sus posibilidades en la Copa Libertadores

DÍA COMPETENCIA RIVAL RESULTADO 9/4 Libertadores Independiente Santa Fe 1-1 13/4 Torneo Apertura Liverpool 0-2 16/4 Libertadores Platense 1-2 20/4 Torneo Apertura Juventud 2-1 26/4 Torneo Apertura Wanderers 0-1 30/4 Libertadores Corinthians 0-2

En tres de esos partidos fue local en el Campeón del Siglo.

Además, como dato estadístico: en esos seis partidos convirtió solo tres goles y recibió nueve.

Sumó dos puntos, uno para la tabla de la Copa Libertadores, el único punto que tiene en el torneo de Conmebol, y uno para el Torneo Apertura en donde le entregó el título a Racing, que se consagró el pasado domingo cuando aún quedan dos fechas por disputar.

La situación se observa más crítica a partir de las ausencias por lesiones: Nahuel Herrera, Leo Fernández, Emanuel Gularte, Luis Angulo. Están en duda Eduardo Darias, Lucas Ferreira.

En este panorama, este es el calendario que tiene por delante Peñarol con ocho partidos en mayo:

DÍA COMPETENCIA RIVAL ESTADIO Lunes 4/5 Torneo Apertura Defensor Sporting Campeón del Siglo Jueves 7/5 Copa Libertadores Platense Buenos Aires Lunes 11/5 Torneo Apertura Cerro Largo Melo Domingo 17/5 Torneo Intermedio a definir a definir Jueves 21/5 Copa Libertadores Corinthians Campeón del Siglo Domingo 24/5 Torneo Intermedio a definir a definir Miércoles 27/5 Copa Libertadores Independiente Santa Fe Campeón del Siglo Domingo 31/5 Torneo Intermedio a definir a definir

También está planteada la posibilidad que en este mes de mayo pueda disputar un clásico frente a Nacional por el Torneo Intermedio.

¿Qué debe ocurrir para ello? Que Nacional y Peñarol ocupen posiciones pares o impares, los dos deben caer en el mismo lugar, y en ese caso compartirá serie en el segundo torneo de la temporada 2026 de la Liga AUF Uruguaya.

Eso se conocerá al finalizar la fecha 15 del Torneo Apertura, el lunes 11 de mayo.

Otro detalle importante: los puntos en juego en el Intermedio son claves para la Tabla Anual, y en ese mano a mano que intentará sostener con Nacional en el segundo semestre, en donde los grandes podrán acceder a las finales de la Liga AUF Uruguaya 2026 como ganadores de la tabla del año o como campeones del Torneo Clausura.

Por esa razón los partidos del Intermedio tendrán singular valor para Peñarol y también para Nacional.

Así está Peñarol en la tabla del Torneo Apertura, a siete puntos del líder Racing:

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Así está Peñarol en la tabla de posiciones del Grupo E de la Copa Libertdores, a ocho puntos del líder y a cinco del segundo cuando quedan nueve puntos por jugar: