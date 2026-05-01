"Es la pelea de mi vida": Gastón "Tonga" Reyno habló con Referí de su primer combate en Montevideo, un "sueño" que cumplirá tras esperar varios años

La alegría y emoción de Gastón Reyno se percibe en su voz. “Estoy recontra contento” , dice el luchador uruguayo a Referí tras confirmarse que por primera vez peleará en Montevideo, un viejo sueño que tenía en su carrera y que se concretará el próximo sábado 25 de julio de 2026.

Como informó Referí, el Tonga peleará en su ciudad natal en una velada que se realizará en el Antel Arena en el marco de la Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC) , que por primera vez llegará a Sudamérica con su estreno en Uruguay.

Gastón Reyno contó sus sensaciones tras confirmarse oficialmente la pelea, de la que se venía hablando hace semanas pero que recién este miércoles tuvo su anuncio.

“No sé qué título ponerle, pero es la pelea de mi vida, la oportunidad de mi vida” , dijo Tonga.

Gastón Tonga Reyno peleará en Uruguay: "Voy a cumplir el sueño", dijo el luchador tras confirmarse su combate; mirá cuándo y dónde será

Gastón Reyno peleará en Uruguay Gastón Reyno peleará en Uruguay

Además, repasó los comienzos de su carrera en Uruguay antes de instalarse en Estados Unidos como luchador de artes marciales mixtas (MMA) y que tenía en mente desde ese entonces, pelear en un gran evento en su país.

“Cuando empecé, peleaba en secreto, mis papás no sabían. Sí, tuve un par de peleas en Montevideo, en alguna cancha de básquetbol, pero nada grande”, recordó. “Cuando ya me volví profesional de verdad, volví a Uruguay a pelear, pero en Punta del Este, que no es lo mismo. Nunca peleé en Montevideo para mi gente”.

La pelea estelar y en su ciudad

El Tonga señaló que desde hace varios años tenía entre “ceja y ceja” pelear en el Antel Arena y que estuvo cerca de presentarse en ese escenario, pero faltaron algunos detalles para que se concretara.

“Ese estadio para mí significa mucho porque desde que lo están construyendo, soñaba con pelear. Y en 2019 la UFC me llamó para ir a pelear a Uruguay, al Antel Arena, y yo no pude porque no estaba liberado el contrato. Y el evento se hizo igual y yo no peleé. Y desde esa fecha, agosto del 2019, que tengo el Antel Arena entre ceja y ceja”, comentó.

El luchador hoy tiene 39 años y otra perspectiva de la vida y de su carrera deportiva.

Dejó el MMA y se pasó al Bare Knuckle.

Además, se destaca como comentarista de combate en ESPN. Y en 2025 agrandó su familia tras ser padre por primera vez al nacer Carmelo, fruto de su relación con su pareja Sofía Campisi.

Gastón "Tonga" Reyno y Sofía Campisi Gastón "Tonga" Reyno y Sofía Campisi

“Y las cosas al final se dan cuando se tienen que dar”, dijo el Tonga sobre su momento y la confirmación de esta pelea.

“Ahora, no solamente voy a participar del evento, voy a ser la pelea estelar”, agregó, adelantando que estará al frente del combate principal el próximo 25 de julio en el Antel Arena.

“Estoy mucho más maduro, creo que puedo aguantar la presión y puedo disfrutar también de todo. Las cosas se dan cuando se tienen que dar. Así que estoy recontra contento”, señaló el luchador uruguayo que cumplirá un sueño en su ciudad y en su país.

Los primeros detalles de la pelea de Tonga Reyno en Montevideo

Con fecha y estadio confirmado, resta conocer la grilla de peleas que habrá en el Antel Arena el 25 de julio, evento para el que las entradas estarán próximamente en venta. La semana próxima se realizará el lanzamiento oficial de la velada.

“El deporte de combate de mayor crecimiento llega a Uruguay con peleadores de todo el mundo”, señala el anuncio del evento .

Con respecto a Tonga Reyno, destacaron que “es el máximo referente de los deportes de combate en Uruguay y una figura destacada en el BKFC”.

“Con un récord invicto de 3-0 a puño limpio, Reyno ha demostrado un poder letal, logrando finalizar a sus oponentes por la vía del nocaut. Entre sus victorias más importantes destacan sus peleas ante Daniel Mason Van Sickle, Milton Volter y una explosiva victoria por TKO contra el estadounidense Dusty Sparks”.

Embed - BKFC 85 Full Fight! Gaston Reyno vs Dusty Sparks

“Además de su exitosa carrera profesional en las MMA (donde hizo historia como el único uruguayo en competir para la promoción estadounidense Bellator), Tonga goza de una inmensa popularidad en toda la región porque es comentarista oficial de ESPN para Latinoamérica. Tras conquistar los cuadriláteros internacionales, busca cumplir su gran sueño: traer el espectáculo de BKFC a Uruguay para competir frente a su gente”, agregaron.

¿Qué es el Bare Knuckle Fighting Championship?

Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC) se define como “el deporte de combate más emocionante y de más rápido crecimiento en el mundo”.

Tras producir carteleras mensuales llenas de acción, vistas por millones de personas y con una enorme repercusión en los principales medios de comunicación, el fenómeno llegará a Sudamérica.

Se trata de un deporte de combate sin guantes y con nudillos expuestos. "Piensa en boxeo sin guantes", dicen al explicarlo.

Los rounds son de dos minutos para asegurar peleas emocionantes y de ritmo rápido. Además, se destaca por el Toe the Line (Pisar la línea), por el que ambos contendientes comienzan en el centro del ring patentado de "círculo cuadrado".

Entre los peleadores hay ex campeones de UFC y boxeo con una base de fans que los apoya, además de peleadores prometedores.