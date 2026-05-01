OCA advirtió de un intento de estafa a usuarios con su sistema de puntos

La empresa uruguaya OCA informó este viernes que se detectó un intento de estafa a través de mensajes de texto y aplicaciones de mensajería , en los que delincuentes se hacen pasar por la empresa para obtener información confidencial.

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Según el comunicado difundido, "en esta modalidad, los usuarios (público general, clientes y no clientes) reciben mensajes que informan sobre una supuesta acumulación de puntos próximos a vencer, generando un sentido de urgencia para incentivar su canje inmediato ".

La estafa opera a partir de un enlace fraudulento que redirige a sitios web falsos que imitan la estética de la empresa. Al ingresar, se solicita a la persona que proporcione datos personales y credenciales, lo que permite a los estafadores acceder a su información y eventualmente realizar operaciones indebidas.

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La empresa recuerda a sus clientes que "nunca envía enlaces por mensaje para el canje de puntos ni solicita datos personales o credenciales por esta vía, tampoco solicita claves, códigos de verificación ni información sensible por SMS, correo electrónico o mensajería".

"Toda comunicación oficial se realiza exclusivamente a través de canales oficiales (teléfono 1730, correos @oca.uy)".

También recomienda no hacer clic en enlaces de procedencia dudosa, ingresar siempre al sitio oficial escribiendo la dirección en el navegador, verificar la autenticidad de los mensajes recibidos y, ante la duda, no brindar información personal ni realizar acciones solicitadas en mensajes no verificados.

Además se pide que caso de recibir este tipo de comunicaciones, se las reporte a través de los canales oficiales de OCA.