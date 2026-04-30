Cantante de Orishas visitó a Lacalle Pou y le agradeció que le recitara a Díaz Canel su canción en cumbre de la Celac

El cantante cubano del grupo Orishas, Yotuel Romero , visitó este jueves al expresidente Luis Lacalle Pou en la previa a su show en el Teatro de Verano y le agradeció haberle recitado parte de una de sus canciones al líder del régimen de Cuba, Miguel Díaz Canel , durante una cumbre de la Celac .

En esa oportunidad, en setiembre de 2021 , Lacalle Pou fue a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) como presidente uruguayo y recitó un pasaje de la canción Patria y vida , integrado, en parte, por Romero.

"Que no siga corriendo la sangre, por querer pensar diferente, ¿quién le dijo que Cuba es de ustedes? Si Cuba es de toda mi gente", recitó Lacalle Pou en esa oportunidad. Desde 2021 esta canción es entonada en distintas protestas de la isla que se desarrollan contra el régimen .

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La alusión del por entonces presidente uruguayo fue respondida rápidamente por Díaz Canel. " Parece que el presidente Lacalle tiene muy mal gusto musical . Esa canción es una mentira y una construcción de algunos artistas en contra de la revolución cubana ", contestó el líder cubano.

Por ese entonces también estaba como presidente venezolano Nicolás Maduro, hoy preso en Estados Unidos e investigado por cargos de narcoterrorismo. Durante la cumbre, Lacalle Pou había afirmado que le generaba "preocupación lo que ocurre en Cuba, Nicaragua y Venezuela".

Díaz Canel luego trajo a colación las firmas recolectadas contra la Ley de Urgente Consideración (LUC). "Escuche usted a su pueblo que recogió más de 700 mil firmas contra la ley urgente que usted impuso y que cambió las condiciones para ajustar precios de combustibles, desalojos, disminuir el rol de las empresas públicas y modificar el proceso penal; en realidad un paquetazo neoliberal", afirmó el cubano en esa oportunidad.

El grupo Orishas se presenta este jueves por primera vez en Uruguay con su tour Represent Cuba 2026.