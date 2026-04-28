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Lacalle Pou pidió que Paraguay tenga una salida al mar con un puerto en Uruguay y fue respaldado por Santiago Peña

"No me voy a morir sin ver realmente que Paraguay tenga una salida al mar en Uruguay", dijo el expresidente uruguayo en un evento en el país guaraní

28 de abril de 2026 17:23 hs
Luis Lacalle Pou, expresidente de la República

Luis Lacalle Pou, expresidente de la República

Inés Guimaraens

El expresidente Luis Lacalle Pou hizo este martes un llamado a que avance un proyecto portuario en su país para dar salida al mar a Paraguay, país que exporta sus productos al mundo a través de la Hidrovía Paraguay-Paraná.

"No me voy a morir sin ver realmente que Paraguay tenga una salida al mar en Uruguay, yo soy un convencido de que tenemos que avanzar en eso", dijo Lacalle Pou durante su participación en un conversatorio en el país guaraní.

En este sentido, el expresidente señaló que "ya hay empresarios que están haciendo sus inversiones" y analizando plazas para la eventual construcción de un puerto paraguayo en Uruguay.

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"Sé que tienen otros lugares para su logística, pero si uno ve el mapa de la región, Uruguay naturalmente debería ser la salida al mar de Paraguay, y eso dejaría a los paraguayos con una tranquilidad enorme", agregó Lacalle Pou.

Lacalle Pou estuvo en la ciudad paraguaya de Santa Rita, en el marco de los diez años de alianza entre la empresa local Sul América Insumos Agrícolas y la uruguaya Proquimur.

Paraguay inició en 2022, bajo la Presidencia de Mario Abdo Benítez (2018-2023), una serie de exploraciones para tener una presencia con "soberanía" en un territorio costero de Uruguay que le permita "acceder al mundo", dijo el entonces mandatario.

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Luis Lacalle Pou y Santiago Peña, en una visita del nuevo presidente paraguayo a Uruguay
Luis Lacalle Pou y Santiago Peña, en una visita del nuevo presidente paraguayo a Uruguay

Sin referirse al proyecto de su antecesor, cuyos avances no se han anunciado, el actual presidente paraguayo, Santiago Peña, respaldó el llamado que hizo esta jornada Lacalle Pou. "Uruguay es ciertamente nuestra salida al mar", dijo Peña en el mismo acto, sin dar mayores detalles.

Las exportaciones paraguayas, con transacciones a 148 países, sumaron de enero a diciembre de 2025 un total de 16.720,3 millones de dólares, un 5,8 % más a los acumulados en 2024, según un reporte de comercio exterior del Banco Central de Paraguay.

Para estas exportaciones fue vital el uso de la Hidrovía Paraguay-Paraná, un extenso corredor fluvial de más de 3.400 kilómetros que conecta a Brasil, Bolivia, Paraguay, Argentina y Uruguay, y que facilita la salida paraguaya al océano Atlántico.

Con información de EFE.

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