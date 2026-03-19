El regalo que "le debía" Lacalle Pou a Francisco Legnani: el curioso momento en actividad desarrollada por Laura Raffo
Asistieron a la actividad distintas figuras políticas de filas opositoras, oficialistas y de la pasada administración
19 de marzo de 2026 12:37 hs
Agustín Escudero
Este jueves el Centro de Estudios Metropolitano (Cemet) presentó el primer índice municipal de desarrollo en una la instancia que contó con la participación de destacadas figuras políticas del oficialismo, la oposición y de la anterior administración, liderada por Luis Lacalle Pou.
"Elaboramos el primer Índice Municipal de Desarrollo del Uruguay, que permite ver diferencias de acceso a infraestructura y servicios por municipio. Contaremos con un panel de intendentes y alcaldes", había anunciado la economista y militante nacionalista, Laura Raffo, quien además preside el Cemet.
Más allá de que la nacionalista convocó a las autoridades para compartir los resultados de esta investigación e intercambiar acerca de dónde se construyen las oportunidades en Uruguay, un curioso episodio se robó la atención de los presentes en los minutos previos al evento.
El expresidente de la República, Luis Lacalle Pou, llegó a la sala del Life Cinemas en la zona de Pocitos con un particular regalo para el intendente de Canelones, Francisco Legnani.
Según pudo constatar El Observador en el lugar, el exmandatario le regaló al jefe comunal del departamento canario dos salchichones, algo que, según dijo, "le debía" al intendente. Luego del intercambio, ambos políticos se fundieron en un abrazo.