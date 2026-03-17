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Lacalle Pou tuvo un accidente a caballo y debió ser atendido en el Hospital de Tacuarembó: "Se me cayó arriba"

El percance no fue grave y el expresidente volvió a Montevideo manejando; lo examinaron por un traumatismo de cráneo sin pérdida de conocimiento y un corte en el mentón

17 de marzo 2026 - 16:16hs
Luis Lacalle Pou durante el desfile de la Patria Gaucha el sábado pasado

Luis Lacalle Pou durante el desfile de la Patria Gaucha el sábado pasado

Foto: Instagram Patria Gaucha

El expresidente de la República Luis Lacalle Pou sufrió un accidente a caballo el pasado domingo en un campo en Tacuarembó, al día siguiente de participar en el desfile de la Patria Gaucha.

El accidente no fue grave, pero el expresidente debió recibir atención médica en el Hospital de Tacuarembó sobre la una de la tarde, confirmó a El Observador el director de la institución, Ciro Ferreira.

Poco después de que se conociera el accidente, el exmandatario se refirió al tema en sus redes sociales, donde contó que el caballo "se enterró en un resumidero" y se le cayó arriba.

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"Cuando se fue a parar, me pisó varias veces dejando algunas lastimaduras", explicó.

Aclaró que la atención médica la pagó el seguro del cual es usuario y que está bien. "Como me dijo alguien que quiero mucho: 'no se cae el que no sube'", escribió.

El accidente no fue grave y que el exmandatario siguió rumbo a Montevideo manejando por su cuenta, contó Ferreira. Lacalle Pou es usuario de un seguro privado pero recibió la primera atención en el hospital público.

Ferreira agregó a Telemundo que Lacalle Pou fue atendido por un traumatismo de cráneo sin pérdida de conocimiento y un corte en el mentón.

Temas:

Luis Lacalle Pou Montevideo Hospital de Tacuarembó Montevideo

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