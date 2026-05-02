Con Ronald Araujo ingresando desde el banco, Barcelona venció 2-1 a Osasuna y quedó a un paso de ganar LaLiga de España

Con el uruguayo Ronald Araujo ingresando desde el banco en los minutos finales, Barcelona venció 2-1 al Osasuna de visitante y quedó a un paso de obtener LaLiga de España .

El Culé, que será campeón este domingo si el Real Madrid no gana en su visita al Espanyol , salió mandón, con dos ocasiones de Robert Lewandowski y Dani Olmo , ante un Osasuna que buscó priorizar sus labores defensivas para después salir hacia la meta rival con las conducciones de Raúl Moro , titular este sábado en lugar de Víctor Muñoz , lesionado.

Con el paso de los minutos, Osasuna se fue acercando a la meta del cuadro visitante . Ante Budimir se topó con un poste después de una espectacular acción y, minutos después, Joan García intervino con las dos manos a un balón que se colaba tras un zurdazo del croata. El choque llegó al final de la primera mitad con un conjunto navarro convencido de poder hacer daño con sus armas al líder de la liga.

Tras el descanso, Catena salvó en el área pequeña un disparo a bocajarro de Dani Olmo que terminó en córner. Hansi Flick metió un triple cambio ofensivo , mientras que Alessio Lisci hizo lo propio con Aimar y Raúl García de Haro.

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Rubén García remató de forma seca ante un Joan García que volvió a mostrarse confiado y seguro. El cuadro culé siguió remando con la posesión como bandera y un centro de mucha calidad de Marcus Rashford terminó en la cabeza de Lewandowski, quien metió la testa ganando la acción a Rosier y firmó el 1-0 para el visitante a los 81 minutos.

Tras el gol ingresó al campo de juego Ronald Araujo, que sustituyó a Eric García en el lateral derecho de los catalanes para cerrar el partido. Es su partido número 36 en la temporada, en la que lleva anotados cuatro goles. Disputó hasta el momento 1.543 minutos, lo que da un promedio de 42 minutos por encuentro.

Cinco minutos después, Ferran Torres pareció hacer la sentencia con su gol en el 86, aunque dos después fue Raúl García de Haro quien anotó de cabeza el descuento a centro tenso de Bretones.

Finalmente, el Barcelona aguantó con incertidumbre ante el empuje de Osasuna para llevarse tres puntos que podrían darle este domingo el título de liga. El Culé tiene 88 puntos con cuatro fechas por jugar, y está 14 unidades por encima del Real Madrid, que si no gana ante el Espanyol no podrá alcanzar al puntero.

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FUENTE: Con información de EFE