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Premier League: Santiago Bueno anotó para el Wolverhampton, mientras que el West Ham perdió y le da esperanzas al Tottenham de Rodrigo Bentancur

Santiago Bueno lleva cuatro goles convertidos en la actual temporada, en la que lleva 31 partidos disputados con el Wolverhampton

2 de mayo de 2026 17:55 hs
Santiago Bueno celebra su gol contra el Sunderland por la Premier League
Santiago Bueno celebra su gol contra el Sunderland por la Premier League Foto: Wolves

El uruguayo Santiago Bueno anotó el gol del Wolverhampton en el empate 1-1 de local ante el Sunderland por la fecha 35 de la Premier League, que este sábado también tuvo la derrota del West Ham ante el Brentford, que da esperanzas al Tottenham Hotspur de Rodrigo Bentancur en su búsqueda de evitar el descenso al Championship.

Bueno fue titular en los Wolves, descendidos hace varias fechas a la segunda categoría del fútbol inglés, para enfrentar a un Sunderland que buscaba acercarse a los puestos de clasificación de copas europeas.

Ese objetivo parecía acercarse cuando a los 17 minutos Nordi Mukiele conectó de cabeza un córner de Granit Xhaka y puso el 1-0 para el Sunderland.

Sin embargo, seis minutos después Daniel Ballard se fue expulsado por agarrar de los pelos a Tolu Arokodare y dejó con uno menos al visitante durante gran parte del encuentro.

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El Wolverhampton encontró el empate a los 54 minutos. El español Hugo Bueno envió un córner desde la derecha al vértice izquierdo del área chica, donde Santiago Bueno ganó de arriba y decretó el 1-1.

Es el cuarto gol del zaguero uruguayo esta temporada, en la que lleva 31 partidos jugados. Tres de sus tantos fueron convertidos en la Premier League, y el restante fue anotado en la FA Cup.

El empate no sacó a los Wolves del último lugar de la tabla de la Premier, en el que están con 18 unidades. El Sunderland tiene 47 puntos, a cuatro del Brentford, sexto y último clasificado de momento a competiciones europeas.

El West Ham perdió y lo celebra el Tottenham de Rodrigo Bentancur

En otro de los partidos de la jornada del sábado de la liga inglesa, el West Ham cayó 3-0 con el Brentford de visitante y le dio una nueva vida al Tottenham Hotspur de Rodrigo Bentancur en la pelea por la salvación.

Un gol en contra de Konstantinos Mavropanos abrió el marcador para las Abejas a los 15 minutos de juego. Igor Thiago y Mikkel Damsgaard extendieron la ventaja en el segundo tiempo, para dejar al Brentford en puestos de copas europeas.

El West Ham está en el puesto 17 de la Premier League, el último que brinda la salvación, con 36 puntos. Está dos unidades por delante del Tottenham, pero con un partido más que los Spurs, que este domingo visitarán al Aston Villa a las 15:00.

La tabla de posiciones de la Premier League

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