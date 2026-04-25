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El uruguayo Santiago Bueno obtuvo un récord personal en la Premier League y superó a Diego Forlán: los detalles

El uruguayo Santiago Bueno fue titular en la derrota del Wolverhampton por 1-0 ante el Tottenham por la jornada 34 de la Premier League

25 de abril de 2026 13:51 hs
Santiago Bueno como capitán de los Wolves

Santiago Bueno como capitán de los Wolves

El Wolverhampton fue el primer equipo de esta temporada en confirmar su descenso al Championship, la segunda división del fútbol de Inglaterra, y este sábado perdió 1-0 ante el Tottenham del uruguayo Rodrigo Bentancur que pelea por la permanencia, con la presencia de Santiago Bueno que consiguió un récord personal en la Premier League.

Tanto Santi Bueno como Rodrigo Bentancur fueron titulares y disputaron todo el partido entre Tottenham y Wolverhampton por la jornada 34, encuentro que terminó con triunfo para los Spurs que cortó una racha de 16 partidos sin ganar, pero que aún lo mantiene en zona de descenso.

El récord que obtuvo Santiago Bueno en Premier League

Con el partido de este sábado, Santi Bueno se convirtió en el 6to uruguayo con mas partidos y minutos en la historia de la Premier League, alcanzando los 66 encuentros disputados y un total de 5.883 minutos jugados.

De esta manera, el defensor central superó a Miguel Britos, Diego Forlán, Lucas Torreira y Manuel Ugarte en este listado y se ubica por detrás de figuras como Darwin Núñez, Gastón Ramírez, Rodrigo Bentancur, Luis Suárez y Gustavo Poyet, quién lidera este top.

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Wolverhampton Wanderers' Uruguayan defender #04 Santiago Bueno reacts to their defeat on the pitch after the English Premier League football match between Leeds United and Wolverhampton Wanderers at Elland Road in Leeds, northern England on April 18, 2026
Santiago Bueno jugador del Wolverhampton

Santiago Bueno jugador del Wolverhampton

A su vez, en el encuentro de este sábado ante el Tottenham, Bueno completó 17 titularidades consecutivas en el Wolverhampton, con 1529 minutos disputados de 1530 posibles en esos 17 compromisos.

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