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Ignacio Ruglio le bajó el pulgar a Diego Aguirre por su primer refuerzo pedido para Peñarol en el segundo semestre, y le explicó por qué

El entrenador deberá poner la mira en otro futbolista de las mismas características

10 de junio de 2026 12:44 hs
Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol

Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol

Foto: Leonardo Carreño.

El presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, le indicó al director técnico Diego Aguirre que el primero de los refuerzos que él pidió, no llegará al club, según informó una fuente de la institución este miércoles a Referí.

El extremo argentino fue esperado durante todo el verano por Aguirre y también por todo Peñarol, pero finalmente no llegó al equipo.

La decisión de Ignacio Ruglio con Nicolás Vallejo

El extremo argentino Nicolás Vallejo fue el pase vedette del pasado período del verano.

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El Grupo Pachuca compró su ficha a Liverpool -con el que tuvo un gran 2025- y lo cedió a León de México.

20260206 Nicolás Vallejo debutó en León de México mientras lo siguen esperando en Peñarol
Nicolás Vallejo debutó en León de México mientras lo siguen esperando en Peñarol

Nicolás Vallejo debutó en León de México mientras lo siguen esperando en Peñarol

Según había anunciado más de una vez Ignacio Ruglio, desde el propio grupo habían acordado con Peñarol que el futbolista sería enviado a préstamo a los carboneros. Pero eso finalmente no sucedió.

Debido a todo lo que Diego Aguirre, el presidente y todo Peñarol aguardaron a Nicolás Vallejo hace cinco meses, el titular carbonero le dijo al entrenador que no quiere vivir lo mismo que sucedió, por lo que no harán un esfuerzo para traerlo a los carboneros, según informó una fuente del club a Referí.

A Vallejo no le fue bien en León, ya que solo jugó nueve partidos y 474 minutos en el club mexicano que quedó fuera de los playoffs por el título. No juega desde el 26 de abril pasado.

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