La selección uruguaya se despidió en el Aeropuerto de Carrasco previo al Mundial 2026: la batucada, la promesa de Pellistri y el recuerdo que Canobbio no va a olvidar

La selección uruguaya se despidió de su gente este martes por la noche en el Aeropuerto de Carrasco , antes de partir rumbo a Playa del Carmen, México , donde concentrará durante el Mundial 2026 .

Se trató de una despedida con muchas emociones . La delegación uruguaya fue recibida por un gran marco de público que rodeó el acceso principal al aeropuerto, detrás de un vallado que intentaba contener la emoción de la gente de estar cerca de los futbolistas.

Al llegar al lugar, los jugadores filmaron la escena con sus celulares y luego firmaron varios autógrafos y se sacaron selfies con las personas presentes.

El ambiente tenía la música de una cuerda de tambores que estuvo presente en el lugar, además del "volveremos, volveremos" que canta la hinchada de la celeste cada vez que se acerca un Mundial.

La emocionante despedida que le hizo Nacional de Florida a Juan Manuel Sanabria antes de ir al Mundial 2026 con la selección uruguaya, en la que también estuvo su hermano Lucas

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Agustín Canobbio y Facundo Pellistri atendieron a la prensa presente en el aeropuerto. El primero destacó que aunque este es su segundo Mundial, esta es la primera vez que le toca vivir una despedida en Uruguay porque la anterior vez voló directo a Qatar, y valoró que lo que se vivió en la terminal aérea fue "maravilloso".

"Lo de hoy superó lo que tenía en mente, todo, la cultura que nos representa, mi familia viendo todo esto. Es algo que no me voy a olvidar nunca más", expresó.

Por otra parte, Pellistri dijo que fue "hermoso" ver a toda la gente despidiéndose de la selección, y marcó que el plantel deberá "usarlo como energía para lo que viene".

"Es lindo ver a toda la gente ilusionada como nosotros, vamos a tratar de venir con la mejor noticia", continuó el extremo, que aseguró que se preparó "muy bien" de cara al torneo.

Consultado sobre si tiene alguna promesa ya hecha si gana el Mundial, Pellistri respondió que haría "lo que sea", aunque luego se decidió y adelantó: "Me rapo".