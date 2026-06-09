La emocionante despedida que le hizo Nacional de Florida a Juan Manuel Sanabria antes de ir al Mundial 2026 con la selección uruguaya, en la que también estuvo su hermano Lucas

Juan Manuel Sanabria , uno de los jugadores convocados por Marcelo Bielsa para la selección uruguaya en el Mundial 2026 , tuvo una jornada de homenajes a modo de despedida para la Copa del Mundo este lunes en Florida, su departamento.

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El futbolista de Real Salt Lake de Estados Unidos tuvo un emocionante reconocimiento en la cancha de Nacional de Florida, en el barrio San Cono de dicha ciudad, donde hizo baby fútbol y formativas antes de pasar a Nacional de Montevideo.

La emocionante despedida que le hizo Nacional de Florida a Juan Manuel Sanabria

La emocionante despedida que le hizo Nacional de Florida a Juan Manuel Sanabria

“¡El orgullo de toda la familia Tricolor!”, destacaron desde el club floridense, que le regaló una camiseta con su nombre.

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En la actividad realizada en la cancha de los albos estuvieron presentes excompañeros de Sanabria de la generación 2000, dirigentes, jugadores de Primera, formativas, y muchos niños del baby fútbol de la institución.

La emocionante despedida que le hizo Nacional de Florida a Juan Manuel Sanabria La emocionante despedida que le hizo Nacional de Florida a Juan Manuel Sanabria

“Estoy super feliz de estar acá y de poder vivir este momento, y agradecido por todo el cariño de siempre”, dijo Sanabria, quien hizo uso de la palabra y se fue muy aplaudido por los presentes.

La emocionante despedida que le hizo Nacional de Florida a Juan Manuel Sanabria La emocionante despedida que le hizo Nacional de Florida a Juan Manuel Sanabria

“¡Mucho orgullo y emoción! Una linda despedida a nuestra manera, siempre juntos”, señalaron desde el club floridense.

La emocionante despedida que le hizo Nacional de Florida a Juan Manuel Sanabria La emocionante despedida que le hizo Nacional de Florida a Juan Manuel Sanabria

En el reconocimiento también estuvo su hermano, Lucas Sanabria, que también hizo formativas en ese equipo y desde ahí llegó a Nacional de Montevideo.

La emocionante despedida que le hizo Nacional de Florida a Juan Manuel Sanabria La emocionante despedida que le hizo Nacional de Florida a Juan Manuel Sanabria

Al Mundial con la bandera de Florida

También este lunes, Juan Manuel Sanabria tuvo el reconocimiento de la Intendencia de Florida, cuyas autoridades le hicieron entrega de una bandera del departamento y del pabellón nacional.

La Intendencia de Florida le entregó la bandera del departamento a Juan Manuel Sanabria La Intendencia de Florida le entregó la bandera del departamento a Juan Manuel Sanabria

La Intendencia de Florida destacó la trayectoria del deportista y le deseó el mayor de los éxitos en el Mundial 2026, llevando consigo el apoyo y el orgullo de toda la comunidad floridense.