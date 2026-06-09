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Así le irá a Uruguay en el Mundial 2026, con cruce con Argentina, según un estudio predictivo de Goldman Sachs que da a España como favorita al título

El grupo de banca de inversión estadounidense ha elaborado un modelo para predecir el resultado de la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México

9 de junio de 2026 7:57 hs
Uruguay Argentina eliminatorias 2026/ José María Giménez.
Foto: Leonardo Carreño

España, con un 26 por ciento de probabilidades, es la selección con más opciones de ganar el Mundial 2026 de fútbol, seguida de Francia (19 %), Argentina (14%), Brasil (8%) y Países Bajos e Inglaterra (5%), según un estudio predictivo del grupo de banca de inversión estadounidense Goldman Sachs.

Esta compañía ha elaborado un modelo para predecir el resultado de la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México, que comienza este jueves, día 11, en el que vaticina que las semifinales serán España-Francia y Argentina-Brasil, con 'la Roja' y la albiceleste como protagonistas de la final y triunfo de los de Luis de la Fuente.

Spain's midfielder #20 Pedri celebrates with Spain's forward #07 Ferran Torres after scoring his team's second goal during the international friendly football match between Peru and Spain at Cuauhtemoc Stadium in Puebla, Mexico, on June 8, 2026. (Photo by
Festejo de Pedri y Ferrán en el 3-1 de España a Perú

Festejo de Pedri y Ferrán en el 3-1 de España a Perú

Concede a España el papel de favorito al resaltar que su predicción "coincide con el patrón histórico de que la Copa del Mundo casi siempre vuelve a Europa tras haber sido ganada por un equipo sudamericano", con la excepción de los triunfos de Brasil en 1958 y 1962.

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España, rival de Uruguay en el Mundial 2026, superó por 3-1 a Perú en un partido en el que no contó con sus figuras Lamine Yamal y Nico Williams; mirá el video

Triunfo de España ante Uruguay, según Goldman Sachs

El informe, en el que predice los resultados de la primera fase y los vencedores en los cruces de las eliminatorias, toma como referencia datos históricos de rendimiento de cada equipo y su capacidad goleadora, así como diversos factores mentales y geográficos, como la altitud y la temperatura, informa Goldman Sachs en su informe.

En el caso de España, prevé que en la fase de grupos venza a Cabo Verde y a Arabia Saudí, en ambos casos por 3-0, y a Uruguay por 2-0.

En dieciseisavos, se cruzaría con Austria; en octavos con Colombia y en cuartos con Turquía.

Cruce Uruguay vs Argentina en dieciseisavos

De Argentina, presagia que se impondrá por 2-1 en sus tres partidos de la fase de grupos -Argelia, Austria y Jordania- y que en las eliminatorias, superará a Uruguay, a Estados Unidos y a Portugal en cuartos.

Uruguay Argentina eliminatorias 2026/Marcelo Bielsa, Lionel Scaloni.
Marcelo Bielsa y Lionel Scaloni

Marcelo Bielsa y Lionel Scaloni

Francia también quedaría invicta en la primera fase del Mundial, con triunfos ante Senegal y Noruega (2-1) e Irak (3-0) y llegaría a semifinales tras eliminar a Paraguay, Alemania y Países Bajos.

Brasil derrotaría en la fase de grupos por 2-1 a Marruecos, Haití y Escocia y progresaría hasta la semifinal tras apear a Japón, Noruega e Inglaterra. En el duelo por el tercer y cuarto puesto, caería ante Francia.

¿Qué probabilidades le da Uruguay?

Países Bajos e Inglaterra tienen un 5 por ciento de alzar la copa, y completarían el top diez Portugal (4,8%), Alemania (4,5%), Colombia (2,2%) y Croacia (1,7%).

A México y Ecuador le conceden un 0,8 por ciento de opciones; a Estados Unidos, el 0,5%; a Uruguay, el 0,4%; a Paraguay, el 0,3% y a Panamá, el 0,1%.

De las 48 selecciones que compiten en el Mundial, trece no tendrían ninguna opción de conquistar el título, entre ellas, Catar, Ghana, Arabia Saudí, Costa de Marfil o Sudáfrica.

Uruguay's coach Marcelo Bielsa (L) and England's German head coach Thomas Tuchel (R) gesture on the touchline during the friendly International football match between England and Uruguay at Wembley Stadium, west London, on March 27, 2026. (Photo by Glyn K
Marcelo Bielsa de Uruguay y el técnico de Inglaterra, el alemán Thomas Tuchel en el partido jugado en Wembley

Marcelo Bielsa de Uruguay y el técnico de Inglaterra, el alemán Thomas Tuchel en el partido jugado en Wembley

Así es el sistema de puntuación de Goldman Sachs

A la hora de valorar el rendimiento de cada selección, el estudio tiene como referencia el sistema de puntuación Elo, el método matemático basado en cálculo estadístico y que clasifica a los jugadores en función de su calidad.

Se predice que España, con una puntuación Elo se hará con el título porque tiene la mejor clasificación Elo -52 puntos más que Argentina y 84 más que Francia- y está respaldada por "su talento goleador y su buen momento de forma en la competición".

A Argentina la pone como tercera en probabilidades al considerar que los equipos que defienden el título suelen tener un rendimiento inferior.

Se explica que el sistema Elo es una medida que pondera el éxito de las selecciones en función de sus resultados y el potencial de sus rivales, lo que hace que no coincida exactamente con el ránking de la FIFA, donde Argentina es la número uno por delante de España, Francia e Inglaterra.

El estudio ve a Alemania como el único equipo grande "sin aportación de talento ofensivo", lo que achaca a que "tiene menos goleadores de élite en comparación con otros equipos".

Según Goldman Sachs, sus proyecciones "no se alejan mucho de las cuotas de las casas de apuestas, salvo por una menor probabilidad de victoria para Inglaterra", aunque puntualiza que "el poder estadístico del modelo sigue siendo limitado", a lo que se añade "la imprevisibilidad inherente" del fútbol.

EFE

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