El primer uruguayo que tendrá acción en el Mundial 2026: el juez Antonio García fue designado para un partido de la jornada inaugural

El brasileño Wilton Sampaio ha sido designado por la FIFA para dirigir este jueves (16:00 horas) el partido inaugural del Mundial 2026 que disputarán México y Sudáfrica en el estadio Azteca, correspondiente al grupo A, mientras que el juez uruguayo Antonio García también estará en la primera jornada.

Sampaio, de 44 años, estará auxiliado en las bandas por sus compatriotas Bruno Pires y Bruno Boschilia, el cuarto colegiado será el paraguayo Juan Gabriel Benítez, el reserva de los jueces de línea será el también paraguayo Eduardo Cardozo y en el VAR estarán el colombiano Nicolás Gallo, el chileno Juan Lara y su ayudante el francés Jerome Brisard.

El brasileño releva como árbitro de un partido inaugural al italiano Daniele Orsato, que dirigió el primer encuentro de Qatar 2022 en el estadio Al Bayt de Al Khor entre la selección anfitriona y Ecuador, que venció por 0-2 con un doblete de Enner Valencia.

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Antonio García en el VAR de Corea del Sur-República Checa

El partido Corea del Sur-República Checa, que se jugará en Guadalajara también el jueves (23:00 horas), lo pitará el egipcio Amin Mohamed en un equipo en el que el cuarto árbitro y el reserva de los asistentes serán los costarricenses Juan Calderón y Juan Carlos Mora.

El argentino Facundo Tello, asistido en las bandas por sus compatriotas Juan Pablo Belatti y Gabriel Chade, dirigirán el Canadá-Bosnia y Herzegovina que se disputará en Toronto el viernes. Los saudíes Khalid Alturais y Mohammed Alabakry serán cuarto árbitro y reserva de los jueces de línea; el albiceleste Hernán Mastrangelo y el uruguayo Antonio García oficiarán en el VAR, donde tendrán de apoyo a la nicaragüense Tatiana Guzmán.

García es uno de los cinco jueces uruguayos en el Mundial 2026 junto al árbitro central Gustavo Tejera, los jueces de línea Nicolás Tarán y Carlos Barreiro, y Leodan González, también como juez de VAR.

Los jueces uruguayos en el Mundial 2026: Los jueces uruguayos en el Mundial 2026: Leodan González, Carlos Barreiro, Gustavo Tejera, Nicolás Tarán y Antonio García

El neerlandés Danny Makkelie, a su vez, pitará el viernes el Estados Unidos-Paraguay, con sede en Los Ángeles. Sus asistentes serán Hessel Steegstra y Jan de Vries; el japonés Vusuke Mihara el cuarto árbitro y el nipón Jun Mihara el reserva de los jueces de línea. El español Carlos del Cerro Grande liderará el VAR junto al también neerlandés Dennis Higler y tendrán como apoyo al catarí Khamis Almarri.

Con base en EFE