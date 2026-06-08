La transición incompleta de Uruguay: ninguno de los héroes sub 20 campeones del mundo logró meterse en el plantel hacia el Mundial 2026

El mes de junio de 2023 quedó grabado con letras de molde en las páginas doradas del deporte de este país. Bajo la conducción técnica de Marcelo Broli, la selección uruguaya sub 20 alcanzó el techo del mundo en Argentina al derrotar por 1-0 a Italia en una noche inolvidable en La Plata con un gol de Luciano Rodríguez, y se consagró campeona del Mundial de la especialidad, pero ninguno de ellos integra el plantel celeste para el Mundial 2026 y solo uno de ellos debutó con la mayor.

Aquel grupo de jóvenes deportistas prometía comerse el mundo, despertando una enorme expectativa tanto en la prensa como en los cazatalentos internacionales y en pocos días, el 11 de junio, se cumplen ya tres años de aquella gesta.

Uruguay campeón del mundo sub 20; el técnico Marcelo Broli vuela por los aires tirado por sus propios futbolistas

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Sin embargo, el fútbol profesional suele ser un terreno sumamente complejo y dinámico. A casi tres años de aquella hazaña histórica, un repaso por el presente de los 21 futbolistas campeones revela realidades muy dispares, marcadas por un furor inicial de transferencias, cambios constantes de rumbo y un complejo proceso de consolidación en la elite internacional.

Cómo fue el proceso en la carrera de los campeones mundiales

La primera gran sorpresa al analizar la actualidad de este grupo humano radica en su inserción dentro de las denominadas cinco grandes ligas del Viejo Continente (Inglaterra, España, Italia, Alemania y Francia).

Pese al altísimo nivel exhibido durante aquel Mundial sub 20, solamente dos integrantes del plantel militan hoy en la Primera división de estos mercados de élite, curiosamente compartiendo el fútbol español y habiéndose formado en la cantera de Defensor Sporting.

stuani-jpg..webp Alan Matturro, Balón de Plata del Mundial sub 20 con la selección uruguaya @Uruguay

Se trata del zaguero Alan Matturro (Balón de Plata en el Mundial sub 20), quien tras su experiencia en Genoa de Italia, fue cedido a Levante de España, y de Juan Sebastián Boselli, cuyo pase pertenece a River Plate argentino pero actualmente defiende los colores de Getafe. El resto de la línea defensiva buscó caminos alternativos, como Facundo González, cuya ficha fue adquirida por Juventus pero acumula cesiones sucesivas en Sampdoria, Feyenoord y hoy en Racing de Santander con el que acaba de ascender a LaLiga de España, o Mateo Antoni, quien tras pasar por Nacional emigró a Alianza Lima de Perú.

El éxodo de futbolistas posterior a la consagración fue masivo y casi inmediato.

uruguay-jpg..webp Matías Abaldo y Franco González celebran el título mundial con la selección uruguaya sub 20 EFE

Durante el invierno de 2023 y a lo largo de 2024, las sedes de los clubes uruguayos no dieron abasto. Figuras como Andrés Ferrari (Villarreal, luego Sint-Truidense de Bélgica y hoy en Sporting de Gijón), Matías Abaldo (Gimnasia y Esgrima La Plata y actualmente en Independiente de Avellaneda) y Anderson Duarte (traspasado a Toluca y con pasajes por Mazatlán y Atlético San Luis, ambos de México) tomaron rápidamente las valijas.

uruguay-jpg..webp Mateo Ponte en el partido ante Inglaterra con la selección uruguaya sub 20 EFE

En el ámbito regional americano, Mateo Ponte se asentó en Botafogo de Brasil, mientras que los exaurinegros Mathías De Ritis (tras un paso por Banfield y Peñarol recaló en San Lorenzo) y el volante central Ignacio Sosa (hoy en Red Bull Bragantino de Brasil) buscaron rodaje en ligas altamente competitivas.

000-33gg6cb-jpg..webp Fabricio Díaz, capitán de la selección uruguaya sub 20 en el título del Mundial de Argentina 2023 AFP

En destinos más exóticos pero sumamente lucrativos se encuentran el volante ofensivo Damián García, en el Shabab Al-Ahli de Emiratos Árabes Unidos, y quien fuera el gran capitán de aquella gesta, Fabricio Díaz, establecido en Al-Gharafa de Qatar.

No todos los caminos al exterior han sido lineales ni sencillos.

1706649304058.webp Santiago Homenchenko con Uruguay en el Mundial sub 20 de 2023 @selección

Casos como el de Santiago Homenchenko reflejan las idas y vueltas del fútbol: el volante pasó por Oviedo y Mirandés en la Segunda de España antes de retornar a Pachuca y ser cedido a Querétaro de México que acaba de comprar su ficha.

stuani-jpg..webp Andrés Ferrari, Randall Rodríguez y Fabricio Díaz en los festejos del título del Mundial sub 20 ganado con la selección uruguaya, y Luis Suárez que se subió al ómnibus para festejar @Uruguay

Una realidad más cruda le tocó vivir al golero Randall Rodríguez; tras su debut en la Primera división de Peñarol de la mano de Diego Aguirre, solo jugó tres partidos, para ser transferido a Vélez Sarsfield y registrar un breve e infructuoso paso por Boston River, se encuentra actualmente en condición de jugador libre.

Por otra parte, delanteros como Nicolás Siri han experimentado la dureza del fútbol de ascenso europeo, encontrándose hoy en Salford City de la Cuarta división de Inglaterra tras su paso por Lommel de Bélgica.

En contraposición a este masivo desarraigo, un pequeño grupo de cinco futbolistas aún lucha por su espacio desde las canchas locales o busca relanzar sus carreras en la región.

fkijaqhxea07ius-jpg..webp Juan Cruz De los Santos festeja en el Mundial sub 20 con la selección uruguaya @Uruguay

Juan Cruz De los Santos protagonizó uno de los pases destacados del medio local al mudarse de River Plate a Nacional a mediados de 2025, mientras que el volante Rodrigo Chagas defiende hoy la camiseta de Juventud de Las Piedras.

En el arco, Facundo Machado jugó dos amistosos en la Primera división de Nacional en enero de 2024 y se fue a Racing, con el que se consagró campeón del Torneo Apertura este año –comenzó como titular y terminó perdiendo el puesto– y José Arbío, quien fue el tercer arquero celeste en el Mundial sub 20 de 2023, defiende a River Plate en la Segunda división profesional y continúan fogueándose en el medio doméstico.

stuani-jpg..webp Franco González festeja un tanto de la celeste en el Mundial sub 20 de Argentina @Uruguay

Una mención aparte merece Franco González, el Cepillo; el talentoso enganche vivió un auténtico vaivén de camisetas, pasando de Danubio a Peñarol, emigrando a Yverdon de Suiza, retornando al aurinegro, saliendo cedido a La Equidad de Colombia y volviendo una vez más a vestir la camiseta de los dirigidos por Diego Aguirre.

La selección mayor, el gran anhelo incumplido

El salto hacia la selección mayor sigue siendo la gran materia pendiente para esta generación dorada.

1686529117655.webp Uruguay campeón del mundo sub 20 y Luciano Rodríguez celebra con su medalla EFE

A casi tres años del título, únicamente un futbolista logró debutar en el combinado dirigido por Marcelo Bielsa: Luciano Rodríguez.

El delantero, autor del decisivo gol en la final ante Italia y transferido desde Bahía a Neom de Arabia Saudita, acumula cuatro presentaciones con la celeste mayor y hasta último momento estuvo cerca de integrar la lista de 26 futbolistas que viajan al Mundial 2026.

-ine1447-1-jpg..webp Marcelo Broli durante los festejos con la selección uruguaya sub 20 Inés Guimaraens

Ni siquiera el propio director técnico de la gesta celeste, Marcelo Broli, se mantuvo en el proceso de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), pues emigró a comienzos de 2024 para hacerse cargo de la selección sub 23 de Emiratos Árabes Unidos, cargo que ocupó hasta inicios de este año.

La radiografía del presente demuestra que el título obtenido del Campeonato Mundial sub 20 fue un punto de partida extraordinario, pero el camino hacia la consolidación profesional es una carrera de resistencia donde cada jugador sigue escribiendo su propia historia. Por ahora, la celeste mayor es una quimera.