Diego Aguirre continúa en Peñarol y contó lo que habló con los dirigentes: "Con todas las cosas lindas que me tocó vivir en el club, tenemos que tener un final feliz"

El director técnico de Peñarol , Diego Aguirre, se reunió con todo el consejo directivo al mediodía de este lunes en la sede del Palacio Cr. Gastón Guelfi y a la salida, luego de la hora 15, confirmó el adelanto de Referí respecto a que continuará al frente de los carboneros.

Como se informó este lunes, el DT se reunió con el presidente Ignacio Ruglio en la mañana en Los Aromos, previo a lo que fue el recibimiento de los demás consejeros y allí ya comenzaron a hablar de algunos nombres para el segundo semestre, ya que estaba todo pronto para que siguiera en su cargo.

Luego de estos primeros meses del año en los que el equipo jugó muy mal y tuvo a muchísimos lesionados, y además, quedó fuera de toda competencia internacional, Diego Aguirre quiere enforcarse de lleno en la segunda parte de la temporada, en la que está obligado a ganar el título de la Liga AUF Uruguaya sí o sí.

Diego Aguirre habló en una improvisada conferencia de prensa a su salida del Palacio Cr. Gastón Guelfi y habló del futuro de Peñarol.

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Diego Aguirre e Ignacio Ruglio se reunieron por la mañana y fueron a la reunión del consejo directivo de Peñarol en donde se anunciará la continuidad del técnico

"Estoy muy conforme con el plantel que tenemos. Espero poder utilizarlos a todos y que tengan los minutos que se merecen, creo yo, los muy buenos jugadores que tiene Peñarol, que por diferentes situaciones no pudieron estar".

Y añadió: "Alguna incorporación va a haber y vamos a tener un plantel muy bueno y competitivo para la segunda parte del año".

Aguirre, a su vez, explicó cómo fue la reunión con los directivos aurinegros.

"Fue una reunión constructiva, muy buena. Yo la necesitaba también y se los dije. Porque está bueno que sientan lo que pienso, lo que proyecto", comentó.

Y prosiguió: "También quería contarles por qué pararon algunas cosas en Peñarol desde mi punto de vista, cosas que compartían, cosas que no, con diferencias, como es habitual, pero fue con muy buen nivel todo, con mucha educación".

"Mi contrato va hasta fin de año, lo vamos a respetar y esperemos terminar de la mejor manera. Con todas las cosas lindas que me tocó vivir en Peñarol, tenemos que tener un final feliz", sentenció.