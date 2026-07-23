El trasfondo de la llegada de Thiago Espinosa a Peñarol y el viático de $ 10 mil por el que se terminó yendo a Racing en 2024

El consejo directivo de Peñarol discutió el martes la contratación del lateral izquierdo Thiago Espinosa, pero no hubo votación para aprobar o no su contratación porque el contrato ya estaba firmado.

Espinosa, de 21 años, llega a préstamo por un año desde América de México que el 2 de julio activó la opción de compra por el jugador a Racing, pagándole US$ 2 millones .

Algunos consejeros de Peñarol manifestaron el martes pasado su disconformidad con la contratación cuestionando el elevado salario que Peñarol deberá pagarle.

Los que defendieron la contratación alegaron que si bien el sueldo es importante, no es descabellado ni lo acerca en lo más remoto a los jugadores mejores pagos del plantel.

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Además, Peñarol no deberá pagar un cargo por la cesión, lo cual fue visto como muy ventajoso.

Otro punto a favor de la contratación que se argumentó fue que Peñarol está necesitado de un lateral izquierdo y las características que tiene Espinosa no la tienen jugadores como Maximiliano Olivera, de corte defensivo, ni Lucas Hernández, muy técnico pero en condiciones físicas que ya no le permiten hacer un gran recorrido por la banda.

Olivera se recupera de un desgarro y estará un par de semanas más al margen.

También hay consenso de que Diego Laxalt, que ocupó ese sector en algunos partidos, rinde más en el medio y el martes los consejeros fueron informados de que Diego Aguirre le comunicó al argentino Gastón Togni que no lo tendrá en cuenta para este semestre.

Togni sigue entrenando en Peñarol y ahora se buscará un acuerdo para rescindir su contrato y en este caso sí se trata de un contrato elevado.

El otro punto que cuestionaron los dirigentes fue que Espinosa fue un jugador formado por Peñarol y que se fue del club sin dejarle dinero al club, por la decisión institucional de no apostar por él.

Se informó que a fines de 2023, el jugador le pidió al club un viático de $ 10 mil para seguir en Tercera, pero que Peñarol no aceptó, razón por la cual el lateral se fue libre, recalando en Racing.

"En aquel entonces ya estaban en el radar de Primera Mathías De Ritis, hoy en San Lorenzo, que era más grande, y Juan Rodríguez, hoy en Cagliari, que era más chico. El club decidió apostar por esos juveniles para el puesto", dijo un consejero que estuvo el martes en un encuentro donde no participó el presidente Ignacio Ruglio.

Con el paso del tiempo, Rodríguez tuvo oportunidad de jugar y fue transferido a Italia, pero con De Ritis, Aguirre nunca le dio chances, y se terminó yendo libre.

Espinosa había jugado a comienzos de 2023 la Copa Libertadores sub 20, se fue por la puerta de atrás y ahora Peñarol deberá desembolsar, mensualmente, más del doble de lo que no quiso pagarle en 2023, pero en otra moneda.

En Racing debutó en la novena fecha del Torneo Apertura 2024 y desde entonces se transformó en uno de los mejores laterales izquierdos del medio. Jugó 66 partidos y marcó 5 goles.

En América disputó seis partidos y ahora sale en busca de minutos.

Después de mucho tiempo, Peñarol vuelve a tener un lateral moderno, con capacidad ofensiva y una forma física que le permitirá hacer todo el recorrido por banda.

Por eso, fueron más las voces en el consejo que terminaron aceptando que fue una buena contratación, más allá de admitir los argumentos manejados por otros dirigentes. La cancha dirá quién tuvo la razón.