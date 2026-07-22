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La Mutual levantó el paro tras una reunión en la AUF y el viernes se retoma la disputa del Torneo Intermedio

Tras una larga reunión sostenida entre la Mutual y la AUF, el gremio de los futbolistas decidió levantar el paro decretado el pasado sábado

22 de julio de 2026 22:17 hs
Mutual

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Leonardo Carreño

Autoridades de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) recibieron a la cúpula de la Mutual, gremio de los jugadores de fútbol, y este última aceptó levantar el paro decretado el pasado sábado tras los incidentes que se generaron con posterioridad al partido que jugaron Rentistas y Cerrito por la Segunda División Profesional.

El clásico del Cerrito de la Victoria terminó 0-0 y Rentistas se vio perjudicado por un gol mal anulado por el juez Bruno Sacarelo.

Al final del partido, un nuevo fallo de la seguridad montada por el Ministerio del Interior determinó que ambas parcialidades se encontraran en las afueras del recinto generándose una importante riña.

La Mutual se reunió con la AUF tras decretar paro por incidentes en Rentistas vs Cerrito: "Vienen pasando cosas y no se toman medidas ejemplarizantes", dijo Diego Scotti

La Mutual de Futbolistas definirá este miércoles si levanta el paro por incidentes en Rentistas vs Cerrito, tras reunirse con el Ministerio del Interior

Según la versión policial, el jugador Martínez participó activamente en la reyerta junto a hinchas de Rentistas.

La Asociación Uruguaya de Árbitros de Fútbol reaccionó contra el comunicado de Rentistas y salió a respaldar a Sacarelo y anunció adopción de medidas legales.

El martes, la Mutual que comanda Diego Scotti se reunió con autoridades de la AUF y luego con mandos del Ministerio del Interior para empezar a buscar la salida al conflicto.

Este miércoles, tras un extenso encuentro en la AUF, la medida se terminó levantando.

Lo que dijo Diego Scotti tras la reunión con la AUF

"Se levantó el paro, tuvimos una serie de reuniones desde ayer, se atendieron temas que venimos tratando hace tiempo", dijo Diego Scotti, presidente de la Mutual, a Vamos que Vamos que se emite por El Espectador Deportes.

Consultado sobre las medidas concretas que se lograron obtener tras las reuniones, Scotti informó: "En el Código Disciplinario vamos hacia mayores sanciones en casos de incidentes, algo que para nosotros es muy importante. Las últimas modificaciones al Código fueron en 2014 y para eso se va a convocar al Congreso de la AUF".

"Se volvió a hablar de la Comisión de Seguridad y Estadios donde se asumió el compromiso de aprobarla en determinada fecha. Dotar al área de Seguridad de la AUF de mayor tecnología, presencia de cámaras y de policías en los sectores donde estén los futbolistas", agregó.

"Si tomamos la medida es porque velamos por la seguridad física e integridad de los jugadores y sus familias. El fin de semana volvimos a vivir un hecho muy violento que también fue violento para otros actores con los que también nos solidarizamos", dijo en referencia a los policías lesionados en el incidente entre Rentistas y Cerrito.

Así se jugarán los partidos que quedaron pendientes de la sexta fecha del Torneo Intermedio

Partido Día Hora Cancha
Montevideo City Torque-Danubio Viernes 24 de julio 19.00 Centenario
Central Español-Cerro Largo Sábado 25 de julio 15.00 Palermo
Defensor Sporting-Liverpool Sábado 25 de julio 18.00 Franzini
Cerro-Racing Domingo 26 de julio 15.00 Tróccoli

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