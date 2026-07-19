AUDAF respaldó a Bruno Sacarelo por su "estricto apego a las reglas del juego", condena críticas de dirigentes de Rentistas y anuncia acciones legales

La Asociación Uruguaya de Árbitros de Fútbol (AUDAF), el gremio de los jueces, emitió este domingo un comunicado para respaldar a sus asociados Bruno Sacarelo y Daniel Rodríguez, quienes impartieron justicia en el partido que Rentistas y Cerrito empataron el sábado 0-0 por la Segunda División Profesional.

Después del partido, por fallos del operativo de seguridad y por razones que no tuvieron conexión alguna con el arbitraje, se generaron incidentes entre ambas parcialidades.

El jugador Jean Martínez, de Rentistas, fue agredido por un funcionario policial y por esa razón, la Mutual de Futbolistas decretó el paro de todas las actividades profesionales en el fútbol uruguayo.

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"Reunida la Comisión Directiva de la Asociación Uruguaya de Árbitros de Fútbol (AUDAF), considera necesario expresar lo siguiente: Manifestamos nuestro absoluto respaldo a nuestros compañeros Bruno Sacarelo, Daniel Rodríguez y a los demás integrantes del equipo arbitral, quienes desempeñaron sus funciones en el encuentro disputado entre el Club Atlético Rentistas y el Club Sportivo Cerrito con profesionalismo, independencia y estricto apego a las Reglas de Juego", dijo en primer lugar AUDAF respaldando a los jueces y dando a entender que su rendimiento en el partido fue bueno "apego a las reglas", a pesar de que fue evidente el error cometido.

Luego condenaron el comunicado que Rentistas publicó ayer tras el clásico del Cerrito de la Victoria.

"La Asociación rechaza enfáticamente las expresiones contenidas en el comunicado emitido en el día de ayer por Rentistas SAD, en el cual se califica el arbitraje como «manifiestamente tendencioso y parcial», así como las declaraciones realizadas en distintos medios de comunicación por representantes del club. Se trata de afirmaciones de extrema gravedad, carentes de todo sustento, que lesionan el honor, la trayectoria profesional y la credibilidad de los árbitros involucrados, además de afectar la institucionalidad del arbitraje uruguayo", expresó AUDAF.

"Las discrepancias respecto de las decisiones arbitrales forman parte de la esencia del fútbol y cuentan con canales reglamentarios específicos para su análisis y eventual consideración por parte de las autoridades competentes. Sin embargo, ello no puede dar lugar a imputaciones públicas que atribuyan intencionalidad o falta de imparcialidad sin fundamento alguno", se agregó.

En este punto AUDAF abre las puertas a un eventual reclamo de Rentistas pero marcando con claridad que el mismo debe canalizarse a través de un pedido de audiencia al Colegio de Árbitros.

Finalmente anunció medidas judiciales contra los dirigentes de Rentistas que atentaron contra el honor de los árbitros.

"AUDAF reafirma su compromiso con un arbitraje independiente, transparente y respetuoso de las normas que rigen la actividad, y continuará defendiendo a todos sus afiliados frente a cualquier manifestación que menoscabe su integridad profesional o los exponga injustificadamente al descrédito público. Asimismo, comunicamos nuestra firme decisión de adoptar las medidas legales y promover las acciones judiciales que correspondan contra quienes resulten responsables, con el fin de salvaguardar el honor y la reputación de nuestros asociados. Finalmente, AUDAF exhorta a todos los actores del fútbol uruguayo a contribuir a un clima de respeto institucional, en el que las diferencias se canalicen a través de los mecanismos previstos en la reglamentación, evitando expresiones que fomenten la confrontación o pongan en riesgo la seguridad de quienes integran el espectáculo deportivo", concluyó.