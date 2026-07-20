El hecho que unió a Kevin Keegan, el astro inglés fallecido este lunes, con un jugador de la selección uruguaya del Mundial de Sudáfrica 2010 y que no terminó bien

Kevin Keegan fue uno de los mejores jugadores en la historia del fútbol inglés. Figura en su selección y en distintos clubes de su país y de Alemania, solo por citar algunos, murió este lunes a los 75 años. A lo largo de su historia, fue técnico y allí tuvo un inconveniente con la llegada de Ignacio González, notable futbolista de Danubio, quien llegó desde Valencia de España al club al que él dirigía: Newcastle United de la Premier League en 2008, y quien luego defendería a la selección uruguaya en el Mundial de Sudáfrica 2010.

Keegan fue muy conocido por ser un puntero dribleador, encarador y con mucho gol, lo que lo llevó a brillar en una carrera notable.

No obstante, como entrenador no pudo repetir todo lo bueno que había hecho con los zapatos de fútbol en la cancha.

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Las idas y vueltas por la llegada de Ignacio González a Newcastle United

Kevin Keegan era el técnico de Newcastle United de la Premier League inglesa en 2008, club en el que había empezado a dirigir en su carrera en 1992.

También había dirigido a la selección de Inglaterra en 1999-2000.

En su libro biográfico, del cual tomó fragmentos el diario The Times en 2018, Keegan recordó su pasaje por Newcastle United como entrenador y escribió de cómo llegó Ignacio González a la institución.

Xisco Jiménez -quien luego jugó en Peñarol-, Michael Owen e Ignacio González en su pasaje por Newcastle United

Keegan explicó por qué se fue del club al poco tiempo de la llegada del uruguayo.

En su libro, escribió sobre Ignacio González y contó cómo se dio su arribo al club: "Un día me informaron la llegada de un jugador español llamado Xisco (Jiménez, quien años después jugaría en Peñarol) y también descubrí que un uruguayo llamado Ignacio González se unía a nosotros como un favor para dos agentes sudamericanos".

No obstante, Keegan permitió que el futbolista de la selección uruguaya se uniera al plantel pese a que "nadie lo había visto jugar" y contó que Dennis Wise -quien era el director de fútbol- "me dijo que había escuchado cosas grandiosas de él, pero admitió que nunca lo había visto jugar. Es más, nadie de hecho, desde Newcastle lo había visto a este tipo patear una pelota".

"Cuando hablé por teléfono con Wise ese día, fue la primera vez que explicó las verdaderas razones por las cuales se estaba haciendo el préstamo de González. Dennis explicó que era un favor para dos agentes: Paco Casal, un uruguayo, y Marcelo Lombilla, un argentino, que nos ayudaron a conseguir Fabricio Coloccini y Jonás Gutiérrez, y que si accedíamos y acordábamos mantener a González, nos mirarían favorablemente en el futuro".

Luego de esto, Keegan se alejó del club y le hizo un juicio que se lo ganó.

Con la camiseta de Newcastle, Ignacio González solo disputó dos partidos y un total de 37 minutos.