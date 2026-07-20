El Mundial 2026 fue el mundial de los goleadores históricos: 16 jugadores de las 48 selecciones participantes lograron ser los máximos artilleros por sus países

En el Mundial 2026 varios futbolistas se ganaron el privilegio de convertirse en el máximo goleador de su selección en la historia de los mundiales. En total fueron 16 los futbolistas que alcanzaron esa marca en el certamen disputado en Canadá, Estados Unidos y México.

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Lionel Messi y Kylian Mbappé protagonizaron una carrera frenética por ser el máximo goleador de toda la historia de los mundiales y ambos dejaron atrás la marca de 16 tantos anotados por Miroslav Klose.

Mbappé, de 26 años, quedó al frente de la tabla con 22 anotaciones y Messi, de 39 años, segundo con 21.

El francés ganó la Bota de Oro con 10 goles , dos más que Messi.

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Con sus festejos, el delantero de Real Madrid dejó atrás la marca de Just Fontaine, el máximo anotador de la historia de los mundiales por Francia desde 1958.

Messi, por su parte, ya era el máximo anotador de Argentina desde Catar 2022.

Referí te presenta, uno por uno, a todos los jugadores que en este Mundial se convirtieron en el máximo goleador de sus selecciones en partidos por mundiales.

1- Kylian Mbappé, Francia

Kylian Mbappé Foto: Charly Triballeau/AFP

Mbappé llegó a este torneo con 12 goles y tras su doblete en el debut contra Senegal dejó atrás la histórica marca de Fontaine, que era el máximo anotador francés en mundiales.

Terminó el torneo con 10 goles y un total de 22 en mundiales. Tiene cuerda para rato con 26 años.

2- Harry Kane, Inglaterra

Harry Kane Foto: Chandan Khanna/AFP

Harry Kane llegó al Mundial con 8 goles y marcó 6 en el presente torneo, marca con la que dejó atrás los 10 goles que Gary Lineker marcó entre México 1986 (6, máximo artillero) e Italia 1990 (4).

Con 14 tantos, Kane es top 5 entre los goleadores históricos en mundiales, igualando la línea del alemán Gerd Müller.

3- Erling Haaland, Noruega

Erling Braut Haaland Foto: Patricia De Melo Moreira/AFP

Entre Francia 1938, Estados Unidos 1994 y Francia 1998, Noruega logró anotar 6 goles.

Solo Erling Braut Haaland conquistó 7 en este Mundial, la misma marca que ostenta, por ejemplo, Luis Suárez con cuatro participaciones y 16 encuentros con Uruguay.

El goleador histórico era Kjetil Rekdal, con dos tantos, uno en 1994 contra México y otro en 1998 ante Brasil.

4- Romelu Lukaku, Bélgica

Romelu Lukaku Foto: Patrick T. Fallon/AFP

Con 5 partidos ingresando desde el banco de suplentes (solo fue titular en el 0-0 contra Irán), a Romelu Lukaku le alcanzó para meter 3 goles (a Nueva Zelanda, Senegal y Estados Unidos) y convertirse así en el máximo anotador de Bélgica en mundiales.

El potente delantero de Nápoli estaba igualado con Marc Wilmots, un espigado volante ofensivo que jugó 4 mundiales y marcó 2 goles en Francia 1998 y 3 en Corea-Japón 2002.

5- Ismael Saibari, Marruecos

Ismael Saibari Foto: Kevin C. Cox/Getty Images/AFP

Con 25 años, el potente delantero de Marruecos, Ismael Saibari, fue una de las revelaciones del torneo, tanto que Bayern Múnich ya lo contrató a cambio de € 50 millones a PSV Eindhoven.

Con sus tantos a Brasil, Escocia y Haití, el nacido en Terrassa (España) igualó los tres goles que había hecho Youssef En-Nesyri en Catar 2022 y ambos son los máximos goleadores históricos de Marruecos en mundiales.

6- Mohamed Salah, Egipto

Mohamed Salah Foto: Elsa/Getty Images/AFP

Con un gol marcado contra Nueva Zelanda, en lo que fue el único triunfo de Egipto en este Mundial, Mohamed Salah llegó a tres goles y pasó a ser el máximo goleador de su selección en mundiales.

En Rusia 2018 había marcado 2 igualando a Abdulrahman Fawzi, de Italia 1934.

7- Jonathan David, Canadá

Jonathan David Foto: Paul Ellis/AFP

Antes de este Mundial, Canadá solo tenía un gol anotado en mundiales, por intermedio de Alphonso Davies, en Catar 2022, contra Croacia.

Jonathan David, delantero de Juventus, marcó 3 en este torneo, mientras que Cyle Larin sumó 2.

8- Cristiano Ronaldo, Portugal

Cristiano Ronaldo Foto: Ronaldo Schemidt/AFP

Con su doblete contra Uzebkistán y el gol de penal a Croacia, Cristiano Ronaldo llegó a 11 goles en mundiales dejando atrás los 9 que marcó Eusebio en una única participación, en Inglaterra 1966.

CR7 es uno de los 17 jugadores con 10 o más goles en mundiales. Igualó a Sandor Kocsis (Hungría) Jürgen Klimsmann (Alemania) en el noveno puesto de la historia.

Es el único jugador de la historia que marcó en seis mundiales diferentes y consecutivos.

9- Julián Quiñones, México

Julián Quiñones Hector Vivas - FIFA/FIFA via Getty Images

El colombiano nacionalizado mexicano, Julián Quiñones, marcó 4 goles en este Mundial, donde fue el autor del primer tanto del certamen.

Con esas conquistas igualó con 4 goles a Javier "Chicharito" Hernández (que marcó en los tres mundiales que jugó, 2010-2014-2018) y a Luis "Pájaro" Hernández (autor de sus tantos en 1998 y que también disputó el de 2002).

10- Ivan Perisic, Croacia

Ivan Perisic Foto: Paul Ellis/AFP

El veterano extremo Ivan Perisic, quien firmó recientemente con PSV Eindhoven, tras quedar libre de Hadjuk Split, a los 37 años, se convirtió en el máximo goleador de Croacia en mundiales al marcarle un tanto a Portugal, en el polémico partido de 16avos de final.

Perisic compartía el primer puesto con el mítico Davor Suker, autor de 6 tantos en Francia 1998, cuando fue máximo goleador.

Perisic marcó dos goles en Brasil 2014, tres en Rusia 2018, donde Croacia fue vicecampeona, uno en Catar y ahora uno en Norteamérica.

Con goles en cuatro mundiales diferentes, igualó a Pelé (Brasil), Uwe Seeler y Miroslav Klose (Alemania), Lione Messi (Argentina, anotó en 5 de los 6 que jugó) y Cristiano Ronaldo (Portugal, único jugador en marcar en 6 mundiales).

11- Ismaila Sarr, Senegal

El festejo de Ismaila Sarr Foto: AFP

El delantero de Crystal Palace y la selección de Senegal, Ismaila Sarr, dejó atrás el récord de 3 goles de Pape Bouba Diop, verdugo de Uruguay en Corea-Japón 2002, y llegó a 5 goles convirtiéndose en el máximo goleador histórico en mundiales para los Leones de la Teranga.

Le marcó un doblete a Noruega, le hizo uno a Irak y otro a Bélgica. Este fue su tercer Mundial. En Catar 2022 había contribuido con un gol clave ante Ecuador y suma 5 conquistas.

12- Ermin Mahmic, Bosnia-Herzegovina

Ermin Mahmic Foto: Francois Nel/Getty Images/AFP

Ermin Mahmic, el volante ofensivo bosnio de 21 años, jugador de Slovan Liberec de Chequia, le hizo un gol a Suiza y otro a Catar convirtiéndose en el primer jugador de su país en marcar más de un gol en mundiales.

Edin Dzeko, que había marcado en Brasil 2014, no hizo goles en esta ocasión y tampoco el otro que había estado en aquel plantel, el defensor Sead Kolasinac.

13- Riyad Mahrez, Argelia

Riyad Mahrez Foto: AFP

Con su doblete ante Austria, Riyad Mahrez alcanzó la línea de goleadores históricos de Argelia donde también suman 2 conquistas Salah Assad (1982), Abdelmoumene Djabou (2014) e Islam Slimani (2014). Mahrez no había anotado en su primer Mundial, el de Brasil 2014.

14- Ramin Rezaeian, Irán

Ramin Rezaeian Foto: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images/AFP

Con una actuación espectacular, en la que fue elegido dos veces mejor jugador del partido, el lateral de Irán Ramin Rezaeian alcanzó al goleador Mehdi Taremi con 3 goles en mundiales.

Rezaeian anotó contra Nueva Zelanda y Egipto, y ya arrastraba un gol ante Gales, en Rusia 2018.

Taremi no hizo goles en este torneo.

15- Elijah Just, Nueva Zelanda

Elijah Just Foto: Emilee Chinn/Getty Images/AFP

El delantero del Motherwell escocés, Elijah Just, metió 3 de los 4 goles de Nueva Zelanda en el Mundial y se convirtió en el goleador histórico y en el único jugador en la historia del país en marcar más de un tanto en estas contiendas.

16- Amad Diallo y Nicolas Pépé, Costa de Marfil

Amad Diallo Foto; Mauro Pimentel/AFP

Amad Diallo, de Manchester United, y Nicolas Pépé, de Costa de Marfil, marcaron dos goles en este Mundial y alcanzaron como máximos goleadores de los Elefantes a Wilfried Bony, Aruna Dindane, el mítico Didier Drogba y Gervinho.

Lionel Messi amplió su ventaja en Argentina

Lionel Messi Foto: Franck Fife/AFP

Con los 8 tantos anotados en el Mundial 2026, Messi encabeza ahora esa lista con 21 goles, mientras que Kylian Mbappé, también autor de ocho conquistas en Nortemérica, lo secunda con 20.

Messi ya era el goleador histórico de Argentina en mundiales desde que en Catar 2022 anotó de penal contra Croacia en semifinales y llegó a 11 tantos, superando los 10 de Gabriel Omar Batistuta, anotados entre Estados Unidos 1994.

Los que se acercaron a los máximos goleadores en sus selecciones

En España, el goleador histórico es David Villa con 9. Mikel Oyarzábal, autor de 5 tantos, alcanzó en el segundo lugar a Emilio Butragueño, Fernando Hierro, Fernando Morientes y Raúl.

Mikel Oyarzábal Foto: Franck Fife/AFP

En Suiza, Breel Embolo, quien se hizo expulsar en el duelo de cuartos de final contra Argentina, llegó a cuatro goles, tras haberle marcado en este torneo a Catar y Argelia. Con eso igualó a Andre Abegglen (1934-1938) y Rober Ballaman (1954) en el tercer lugar de la tabla histórica. La lista la encabeza Sepp Huegi, autor de 6 tantos en 1954.

En Estados Unidos, Folarin Balogun anotó 3 goles acercándose a Landon Donovan, autor de 5 conquistas en mundiales.

En Brasil, Neymar llegó a 9 goles con el penal que le marcó a Noruega. Quedó tercero en la tabla histórico entre los brasileños igualando a Ademir (goleador de Brasil 1950), Jairzinho (1966-1970-1974) y Vavá (1958-1962). Ronaldo es el goleador histórico con 15.

En Países Bajos, Cody Gakpo anotó 3 goles y con 6 llegó al segundo lugar histórico de su país igualando a nombres ilustres como Dennis Bergkamp, Arjen Robben, Wesley Sneijder, Rob Rensenbrink y Robin Van Persie. El máximo artillero es Johnny Rep, con 7.

En Suecia, Yasin Ayari y Anthony Elanga, autores de dobletes, quedaron a tres goles de Kennet Anderson y Henrik Larsson, máximos goleadores históricos con 5.

En Paraguay, Julio Enciso, Matías Galarza y Mauricio anotaron un tanto. El máximo goleador histórico es Nelson Cuevas con 3.

En Colombia, James Rodríguez no amplió sus goles y sigue con 6 como máximo anotador, por los tantos marcados en Brasil 2014. El lateral Daniel Muñoz hizo dos tantos y ya es top 3 entre los cafeteros.

Los tres goles que hizo Kai Havertz en Alemania y que se suman a los dos que traía de Catar 2022, lo dejaron 13° entre los goleadores germanos en mundiales, igualando la línea de Franz Beckenbauer (que le hizo uno a Uruguay en cuartos de final de Inglaterra 1966) y Lucas Podolski.

En Sudáfrica marcaron goles en este Mundial Thapelo Maseko y Teboho Mokoena pero los goleadores históricos solo tienen 2 tantos: Shaun Bartlett y Benni McCarthy.

En Austria, Marko Arnautovic anotó 2 goles, pero el goleador histórico es Erich Probst desde Suiza 1954 cuando hizo 6 goles.

En Japón se mantuvo como goleador histórico Keisuke Honda, con 4 tantos. Se acercaron Ritsu Doan, Daichi Kamada y Ayase Ueda con dos goles en este torneo, además de Daizen Maeda que hizo uno pero ya había anotado otro en Catar.

En Ecuador se mantuvo como máximo anotador Enner Valencia (6), a pesar de que en este torneo no marcó.

Congo, que en 1974 participó como Zaire, marcó sus primeros goles en mundiales y Yoane Wissa, delantero de Newcastle, puso la vara alta anotando 3 goles.

En Ghana marcaron tres jugadores distintos, sin antecedentes de tantos mundialistas por lo que Asamoah Gyan se mantiene como goleador histórico con 6 goles.

En Corea del Sur, Heung-Min Son, de flojo Mundial, perdió la oportunidad de quedar como máximo goleador histórico, distinción que sigue compartiendo con Jung Hwan Ahn y el mítico Ji Sung Park.

En Turquía no hubo variantes. Tres jugadores diferentes marcaron un gol y los máximos anotadores siguen siendo Sargun Burhan y Mamat Suat desde 1954 e Ilhan Mansiz desde 2002, con 3 cada uno.

En Escocia solo marcó John McGinn y el récord de Joe Jordan (4) sigue a resguardo.

En Uruguay, Maximiliano Araújo marcó 2 tantos y la estadística la domina Óscar Omar Míguez desde 1954 con 8 tantos. Luis Suárez se le acercó a 7 en Rusia 2018 y completa el podio Diego Forlán con 6.

Maximiliano Araújo Foto: Patricia De Melo Moreira/AFP

Araújo igualó a Héctor Castro, Pablo Dorado, Santos Iriarte (1930), Obdulio Varela (1950-1954), Julio César Abbadie (1954), José Sasía (1962-1966), Luis Cubilla (1962-1966-1970) y Giorgian De Arrascaeta (2018-2022).

Como Heung-Min Son, Salem Aldawsari, de Arabia Saudita, no pudo superar a Sami Aljaber y ambos lideran el goleo histórico con 3 tantos cada uno.

En Chequia solo marcaron dos jugadores (Ladislav Krejci y Michail Sadilek) y el récord es de Oldrich Nejedly con sus 7 goles en 1934 y 1938 como Checoslovaquia. Contando solo a los checos por separado, Tomas Rosicky hizo dos tantos en 2006.

En Catar, Hassan Al-Haydos logró un épico empate de cabeza contra Suiza y se convirtió en el segundo jugador de su país en marcar por mundiales, luego de Mohammed Muntari ante Senegal en 2022.

Panamá se fue sin marcar goles en tres partidos por lo que el gol de Felipe Baloy a Inglaterra en 2018 sigue siendo el único tanto en mundiales.

En Haití, Wilson Isidor marcó uno de los mejores goles del Mundial, contra Marruecos, pero el goleador histórico es Emmanuel Sanon que en Alemania 1974 hizo dos tantos.

En Túnez sigue como goleador Wahbi Khazri, autor de 2 goles en 2018 y uno en 2022. En este torneo solo marcaron Hazem Mastouri y Omar Rekik.

En Irak, que volvió a comparecer en mundiales tras 40 años, marcó un gol Aymen Hussein, emulando lo que había hecho Ahmed Radhi en México 1986.

En Australia, tres jugadores marcaron un gol (Nestory Irakunda, Mathew Leckie y Connor Metcalfe) por lo que quedaron lejos del récord de Tim Cahill (5).

En la debutante Curazao, Livano Comenencia fue el primer jugador en marcar en mundiales, en la derrota 7-1 contra Alemania.

En otra debutante, Jordania, lograron marcar tres jugadores diferentes: Nizar Al-Rashdan, Mousa Al-Tamari y Ali Olwan.

En Uzbekistán, que también hizo su estreno en 2026, celebraron goles dos jugadores: Abbosbek Fayzullaev y el exdelantero de Roma Eldor Shmurodov.

Cabo Verde, una de las grandes sensaciones de este Mundial, se estrenó con cuatro jugadores marcando un gol: Deroy Duarte, Sidny Lopes Cabral, Kevin Pina y Hélio Varela. Estos dos últimos marcaron contra Uruguay y los dos primeros ante Argentina.