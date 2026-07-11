La increíble roja de Breel Embolo en el partido entre Argentina y Suiza por el Mundial 2026, tras el empate de los europeos: qué hizo el delantero para ser expulsado

Los cambios de reglamento que comenzaron a aplicarse en el Mundial 2026 no paran de dejar momentos increíbles en el torneo. Uno de ellos se acaba de ver en el partido entre Argentina y Suiza por los cuartos de final, cuando el juez Joao Pinheiro expulsó al delantero suizo Breel Embolo por una simulación.

Era el mejor momento de los europeos. Luego de que Alexis Mac Allister pusiera el 1-0 para Argentina a los 10 minutos, Dan Ndoye había logrado empatar el partido a los 67 tras una buena jugada colectiva.

Los suizos presionaban alto, generaban chances y complicaban a una Argentina que no encontraba los caminos, pero a los 72 minutos una jugada cambió el partido.

En un ataque suizo por la banda derecha, el delantero Breel Embolo cayó al suelo luego de lo que parecía ser un cruce con Leandro Paredes . El árbitro portugués Pinheiro amonestó a Paredes , en medio de un borbollón de jugadores suizos que le reclamaban al volante de Boca por la infracción.

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Sin embargo, segundos después el juez fue llamado al VAR. Al ver la repetición, notó que Paredes no le realizó falta al delantero suizo, y que este simuló una infracción. Por esta simulación fue amonestado, y como ya tenía tarjeta por una falta al mismo Paredes en la primera parte se fue expulsado, dejando a Suiza con uno menos.

EMBOLO SE TIRÓ ANTES DEL CONTACTO CON PAREDES, EL ÁRBITRO REVISÓ, SE GANÓ LA SEGUNDA AMARILLA Y FUE EXPULSADO EN SUIZA-ARGENTINA.



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¿Por qué fue expulsado Embolo?

El momento en el que el juez Joao Pinheiro expulsó a Breel Embolo en el partido entre Argentina y Suiza Foto: AFP

La decisión de Pinheiro está enmarcada dentro de uno de los cambios reglamentarios que aplicó la FIFA en este Mundial 2026, en lo que respecta a los posibles usos del VAR.

El reglamento indica que desde este torneo los jueces pueden analizar en la pantalla del VAR una confusión de identidad ante una amonestación o una expulsión, y esto incluye a aquellas jugadas en las que un jugador es amonestado por una falta que en realidad fue una simulación.

Esto ya había sucedido en este torneo, aunque el resultado no derivó en una tarjeta roja: en la primera fecha de la fase de grupos, el paraguayo Miguel Almirón fue amonestado por simular una falta contra Estados Unidos, luego de que el árbitro del encuentro le sacara amarilla a Tim Ream por la infracción y fuera llamado por el VAR.

En esa ocasión la IFAB, ente encargado del reglamento del fútbol a nivel mundial, emitió un comunicado en el que aclaró el cambio que se empezó a realizar en el Mundial.

“El VAR ahora puede revisar dos decisiones/incidentes poco frecuentes pero potencialmente decisivas para el partido:

Una tarjeta roja incorrecta resultante de una segunda tarjeta amarilla claramente errónea

Un jugador recibiendo incorrectamente una tarjeta amarilla o roja cuando la infracción fue cometida por otro jugador de cualquiera de los dos equipos; la infracción en sí no puede ser revisada excepto en el contexto de una identidad errónea”, indicó la IFAB, responsable de las reglas del fútbol".