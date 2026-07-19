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El Observador / Mundial 2026 / LOS MEJORES

Uno por uno, todos los jugadores elegidos MVP de los partidos del Mundial 2026: empate entre Lionel Messi y Jude Bellingham, Ferran Torres el mejor de la final

Uno por uno mirá quiénes fueron elegidos los mejores jugadores de los 104 partidos del Mundial 2026, de Julián Quiñones en el partido inaugural a Ferrán Torres en la final

19 de julio de 2026 19:38 hs
Ferran Torres

Ferran Torres

Foto: FIFA

El Mundial 2026 se terminó este domingo con la consagración de España al ganarle la final a1-0 a Argentina en alargue.

Atrás quedaron 104 partidos disputados y Referí repasa quiénes fueron elegidos como jugador más valioso (MVP por sus siglas en inglés) en cada encuentro.

La elección se realiza mediante voto popular procesado por la FIFA.

Los jugadores que más veces fueron elegidos fueron Lionel Messi de Argentina y Jude Bellingham de Inglaterra, siete veces cada uno.

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Messi fue galardonado ante Argelia y Austria, en fase de grupos, Cabo Verde en 16avos de final e Inglaterra en semifinales.

Los únicos partidos en donde no obtuvo el premio fueron ante Jordania, porque fue suplente y el elegido resultó Giovani Lo Celso, y contra Suiza en cuartos de final donde el galardón recayó en Julián Álvarez.

En todos los partidos de Argentina el premiado fue un jugador de la albiceleste, salvo en la final de este domingo donde el galardonado fue Ferrán Torres, autor del gol del triunfo.

Bellingham fue premiado contra Ghana y Panamá en fase de grupos, con México en octavos de final y contra Noruega en cuartos.

Detrás de ellos quedaron Vinicius Jr. de Brasil, Kylian Mbappé de Francia y Erling Haaland de Noruega, con tres premios cada uno.

Cristiano Ronaldo de Portugal se llevó el premio dos veces, contra Uzbekistán y ante Croacia, quedando igualado con Julián Quiñones de México, Folarin Balogun de Estados Unidos, Johan Manzambi de Suiza (jugador al que el equipo extrañó contra Colombia y Argentina), Ramin Rezaeian de Irán, Mohamed Salah de Egipto, Luis Díaz de Colombia, Harry Kane de Inglaterra y Lamine Yamal de España.

El jugador menos conocido es Rezaeian de Irán, lateral derecho de 36 años que actualmente juega en Esteghlal de su país y que fue premiado ante Nueva Zelanda y Egipto.

Irán hizo un gran Mundial, empató sus tres partidos y fue el mejor de los cuatro terceros que no llegaron a pasar a 16avos de final.

Federico Valverde fue el único uruguayo en ser premiado, en una distinción que fue bastante injusta con el partidazo que hizo el golero de Arabia Saudita, Mohamed Alowais.

Las selecciones que tuvieron más veces a un jugador de su equipo MVP fueron España e Inglaterra, con siete distinciones. Argentina fue segunda con seis y Francia con cinco.

España fue el equipo con más jugadores diferentes distinguidos: Lamine Yamal dos veces, Mikel Oyarzábal, Álex Baena, Rodri, Pedro Porro y Ferrán Torres.

Austria, Haití, Irak, Nueva Zelanda, Arabia Saudita, Túnez y Uzbekistán fueron los únicos equipos sin jugadores premiados.

Grupo A Mejor jugador (País)
México 2-0 Sudáfrica Julián Quiñones (México)
Corea del Sur 2-1 Chequia Hwang Inbeom (Corea del Sur)
Chequia 1-1 Sudáfrica Ladislav Krejcí (Chequia)
México 1-0 Corea del Sur Luis Romo (México)
México 3-0 Chequia Mateo Chávez (México)
Sudáfrica 1-0 Corea del Sur Thapelo Maseko (Sudáfrica)
Grupo B
Canadá 1-1 Bosnia Herzegovina Ismael Koné (Canadá)
Catar 1-1 Suiza Mahmoud Abunada (Catar)
Suiza 4-1 Bosnia-Herzegovina Johan Manzambi (Suiza)
Canadá 6-0 Catar Jonathan David (Canadá)
Suiza 2-1 Canadá Johan Manzambi (Suiza)
Bosnia Herzegovina 3-1 Catar Kerim Alajbegovic (Bosnia-Herzegovina)
Grupo C
Escocia 1-0 Haití John McGinn (Escocia)
Brasil 1-1 Marruecos Vinicius Jr. (Brasil)
Marruecos 1-0 Escocia Ismael Saibari (Marruecos)
Brasil 3-0 Haití Vinicius Jr. (Brasil)
Brasil 3-0 Escocia Vinicius Jr. (Brasil)
Marruecos 4-2 Haití Achraf Hakimi (Marruecos)
Grupo D
Estados Unidos 4-1 Paraguay Folarin Balogun (Estados Unidos)
Australia 2-0 Turquía Nestory Irankunda (Australia)
Estados Unidos 2-0 Australia Folarin Balogun (Estados Unidos)
Paraguay 1-0 Turquía Matías Galarza (Paraguay)
Turquía 3-2 Estados Unidos Arda Guller (Turquía)
Australia 0-0 Paraguay Aiden O’Neill (Australia)
Grupo E
Costa de Marfil 1-0 Ecuador Yan Diomandé (Costa de Marfil)
Alemania 7-1 Curazao Kai Havertz (Alemania)
Alemania 2-1 Costa de Marfil Deniz Undav (Alemania)
Ecuador 0-0 Curazao Eloy Room (Curazao)
Costa de Marfil 2-0 Curazao Nicolas Pépé (Costa de Marfil)
Ecuador 2-1 Alemania Nilson Angulo (Ecuador)
Grupo F
Países Bajos 2-2 Japón Virgil Van Dijk (Países Bajos)
Suecia 5-1 Túnez Alexander Isak (Suecia)
Países Bajos 5-1 Suecia Cody Gakpo (Países Bajos)
Japón 4-0 Túnez Ayase Ueda (Japón)
Japón 1-1 Suecia Anthony Elanga (Suecia)
Países Bajos 3-1 Túnez Brian Brobbey (Países Bajos)
Grupo G
Bélgica 1-1 Egipto Emam Ashour (Egipto)
Irán 2-2 Nueva Zelanda Ramin Rezaeian (Irán)
Bélgica 0-0 Irán Alireza Beiranvand (Irán)
Egipto 3-1 Nueva Zelanda Mohamed Salah (Egipto)
Bélgica 5-1 Nueva Zelanda Leandro Trossard (Bélgica)
Egipto 1-1 Irán Ramin Rezaeian (Irán)
Grupo H
España 0-0 Cabo Verde Vozinha (Cabo Verde)
Uruguay 1-1 Arabia Saudita Federico Valverde (Uruguay)
España 4-0 Arabia Saudita Mikel Oyarzábal (España)
Uruguay 2-2 Cabo Verde Kevin Pina (Cabo Verde)
Cabo Verde 0-0 Arabia Saudita Deroy Duarte (Cabo Verde)
España 1-0 Uruguay Álex Baena (España)
Grupo I
Francia 3-1 Senegal Michael Olise (Francia)
Noruega 4-1 Irak Erling Haaland (Noruega)
Francia 3-0 Irak Kylian Mbappé (Francia)
Noruega 3-2 Senegal Erling Haaland (Noruega)
Francia 4-1 Noruega Ousmane Dembélé (Francia)
Senegal 5-0 Irak Pape Gueye (Senegal)
Grupo J
Argentina 3-0 Argelia Lionel Messi (Argentina)
Austria 3-1 Jordania Ali Olwan (Jordania)
Argentina 2-0 Austria Lionel Messi (Argentina)
Argelia 2-1 Jordania Ibrahim Maza (Argelia)
Argelia 3-3 Austria Riyad Mahrez (Argelia)
Argentina 3-1 Jordania Giovani Lo Celso (Argentina)
Grupo K
Portugal 1-1 Congo Joao Neves (Portugal)
Colombia 3-1 Uzbekistán Luis Díaz (Colombia)
Portugal 5-0 Uzbekistán Cristiano Ronaldo (Portugal)
Colombia 1-0 Congo Daniel Muñoz (Colombia)
Colombia 0-0 Portugal Diogo Costa (Portugal)
Congo 3-1 Uzbekistán Yoane Wissa (Congo)
Grupo L
Inglaterra 4-2 Croacia Harry Kane (Inglaterra)
Ghana 1-0 Panamá Antoine Semenyo (Ghana)
Inglaterra 0-0 Ghana Jude Bellingham (Inglaterra)
Croacia 1-0 Panamá Cristian Martínez (Panamá)
Inglaterra 2-0 Panamá Jude Bellingham (Inglaterra)
Croacia 2-1 Ghana Petar Sucic (Croacia)
16avos de final
Canadá 1-0 Sudáfrica Stephen Eustáquio (Canadá)
Paraguay 1-1 (4-3) Alemania Orlando Gill (Paraguay)
Marruecos 1-1 (3-2) Países Bajos Issa Diop (Marruecos)
Brasil 2-1 Japón Casemiro (Brasil)
Francia 3-0 Suecia Kylian Mbappé (Francia)
Noruega 2-1 Costa de Marfil Antonio Nusa (Noruega)
México 2-0 Ecuador Julián Quiñones (México)
Inglaterra 2-1 Congo Harry Kane (Inglaterra)
Estados Unidos 2-0 Bosnia-Herzegovina Malik Tillman (Estados Unidos)
Bélgica 3-2 Senegal Youri Tielemans (Bélgica)
Portugal 2-1 Croacia Cristiano Ronaldo (Portugal)
España 3-0 Austria Lamine Yamal (España)
Suiza 2-0 Argelia Breel Embolo (Suiza)
Argentina 3-2 Cabo Verde Lionel Messi (Argentina)
Colombia 1-0 Ghana Luis Díaz (Colombia)
Egipto 1-1 (4-2) Australia Mohamed Salah (Egipto)
Octavos de final
Francia 1-0 Paraguay Orlando Gill (Paraguay)
Marruecos 3-0 Canadá Azzedine Ounahi (Marruecos)
Noruega 2-1 Brasil Erling Haaland (Noruega)
Inglaterra 3-2 México Jude Bellingham (Inglaterra)
España 1-0 Portugal Rodri (España)
Bélgica 4-1 Estados Unidos Charles De Ketelaere (Bélgica)
Argentina 3-2 Egipto Lionel Messi (Argentina)
Suiza 0-0 (4-3) Colombia Gregor Kobel (Suiza)
Cuartos de final
Francia 2-0 Marruecos Kylian Mbappé (Francia)
España 2-1 Bélgica Lamine Yamal (España)
Inglaterra 2-1 Noruega Jude Bellingham (Inglaterra)
Argentina 3-1 Suiza Julián Álvarez (Argentina)
Semifinales
España 2-0 Francia Pedro Porro (España)
Inglaterra 2-1 Argentina Lionel Messi (Argentina)
Tercer puesto
Inglaterra 6-4 Francia Bukayo Saka (Inglaterra)
Final
España 1-0 Argentina Ferrán Torres

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