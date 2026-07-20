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"Un nuevo amanecer para Recoba en Las Palmas", dicen en España tras su regreso luego de romperse los ligamentos cruzados de su rodilla derecha

El diario deportivo Marca, el principal medio español, le dedicó un artículo al uruguayo en el que expresa la importancia que tiene

20 de julio de 2026 14:42 hs
Jeremía Recoba en Las Palmas

Jeremía Recoba en Las Palmas

El comienzo de la pretemporada 2026-27 de Las Palmas le abre un año lleno de esperanza al futbolista uruguayo Jeremía Recoba, quien prácticamente no pudo jugar en toda la anterior debido a una grave lesión.

El exfutbolista de Nacional, encara este nuevo ciclo con otra madurez por los duros momentos vividos, y espera despegar con su club en España.

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El hecho que unió a Kevin Keegan, el astro inglés fallecido este lunes, con un jugador de la selección uruguaya del Mundial de Sudáfrica 2010 y que no terminó bien

El 4 de noviembre pasado fue dado de alta del hospital y allí comenzó una nueva etapa en su recuperación.

A menos de 30 días de la operación, el 26 de ese mes, Jeremía Recoba, comenzó a hacer ejercicios para su evolución.

La temporada en la que se espera su explosión

Jeremía Recoba encarará esta, su segunda temporada en España, con otra fuerza.

Con el 50% de sus derechos económicos en poder de Las Palmas tras su traspaso desde Nacional, la apuesta de la dirigencia por su evolución es total.

El principal diario deportivo de España, Marca, tituló una nota respecto al uruguayo: "Un nuevo amanecer para Recoba en Las Palmas".

En la nota expresan: "En Las Palmas saben que recuperarlo supone mucho más que reincorporar a un jugador del plantel: significa volver a disponer de un futbolista diferente, con talento para desequilibrar, visión para generar ventajas y calidad para elevar el nivel ofensivo del equipo".

Y añaden: "Aunque su nombre no figure entre las incorporaciones del mercado estival, el efecto que provoca su regreso es muy parecido al de un fichaje".

"Con el objetivo de dejar atrás los meses más difíciles de su carrera y volver a disfrutar sobre el césped, Recoba se presenta como una de las grandes noticias de la pretemporada amarilla. Si las lesiones le respetan, Las Palmas habrá encontrado un refuerzo de primer nivel sin necesidad de acudir al mercado", finalizan la nota.

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