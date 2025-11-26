A menos de un mes de su operación de ligamentos cruzados, Jeremía Recoba ya comenzó su recuperación y su madre, Lorena Perrone, le envió un cálido mensaje; mirá el video

Jeremía Recoba comenzó ya la recuperación de lo que fue su operación de ligamentos cruzados de su rodilla derecha tras lesionarse con Las Palmas jugando por la Segunda división española. Su madre, Lorena Perrone, esposa del Chino Recoba, subió un video a sus redes.

El delantero uruguayo se operó el pasado 28 de octubre y tendrá para de seis a ocho meses de recuperación.

Este miércoles, a menos de un mes de dicha intervención quirúrgica, el ex Nacional ya comenzó con la misma, realizando ejercicios y fisioterapia.

Jeremía Recoba comenzó sorprendentemente ya este miércoles con su recuperación.

Se colocó una cinta de goma entre los tobillos para poder hacer estiramiento y algo de fuerza en la rodilla.

Su madre, Lorena Perrone, viajó hacia España para llegar ni bien fue intervenido quirúrgicamente y sigue por ahora en España.

Este miércoles subió un video con un mensaje hacia su hijo.

"A menos de 1 mes , y parece que fue ayer , trabajas duro y siempre para adelante vamos @jererecoba10 vos podes ♥", escribió.

Y añadió: "A seguir este camino siempre a tu lado".