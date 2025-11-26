Dólar
El Observador / Fútbol / PEÑAROL

Los jugadores lesionados que no podrá tener Diego Aguirre en Peñarol en la final ante Nacional por la Liga AUF Uruguaya

El clásico del domingo genera muchísima expectativa en ambos equipos, ya que se define el título

26 de noviembre 2025 - 18:11hs
Nahuel Herrera de Peñarol se retiró lesionado en el inicio ante Nacional por la final de la Liga AUF Uruguaya

FOTO: Gastón Britos/FocoUy

Peñarol volvió a entrenar este miércoles en su concentración de Los Aromos y por ahora, Diego Aguirre, el director técnico, sigue auscultando el panorama de cara a lo que será la segunda final de la Liga AUF Uruguaya ante Nacional del domingo en la que se definirá el título.

El entrenador carbonero ha dejado pasar los días y no paró a un equipo titular.

Si bien el equipo se movió en la cancha, lo hizo de manera mezclada entre los titulares y suplentes.

Los jugadores que tiene lesionados Peñarol

Peñarol apunta primero a la recuperación de dos futbolistas que terminaron lesionados en la final del pasado domingo en el Estadio Campeón del Siglo que terminó 2-2.

Maximiliano Olivera y Javier Burgos
El primero de ellos es Nahuel Herrera, pieza fundamental en la zaga central, quien solo jugó 2 minutos porque cayó mal ante un pique de Christian Ebere y debió dejar la cancha.

En principio se pensaba en una lesión complicada, sin embargo, según informaron desde el club a Referí, el futbolista sufrió una luxación y lo llevan con calmantes.

En ese contexto, Diego Aguirre tiene muchas esperanzas de poder contar con él.

El otro futbolista que terminó sentido fue Pedro Milans, quien pidió el cambio en los minutos finales. Según la misma fuente, no tiene una lesión, sino una recarga muscular.

Debido a ello, seguramente podrá estar en el lateral derecho de Peñarol en la revancha clásica contra Nacional.

Por su parte, además del suspendido Javier Méndez, los aurinegros tienen a dos futbolistas lesionados que no podrán estar este domingo.

Uno de ellos es Lucas Hernández, quien hace un tiempo que viene jugando con un problema en la rodilla derecha y en los minutos de adición, le pegó con todo a la pelota y se lesionó, por lo que no podrá jugar.

El otro lesionado es el lateral derecho Damián Suárez, quien no llegará para este partido.

Quien sí tiene chances de volver luego de más de un mes y medio al plantel es Héctor "Tito" Villalba, quien había sufrido ante Miramar Misiones un fortísimo esguince de tobillo.

Por más que faltan algunos días aún para el clásico del domingo, ya hay un probable equipo titular que formará Diego Aguirre entre jueves y viernes.

El mismo es con Brayan Cortés; Pedro Milans, Emanuel Gularte, Nahuel Herrera, Maximiliano Olivera; Eric Remedi, Ignacio Sosa, Jesús Trindade; Lucas Hernández: Maximiliano Silvera y Matías Arezo.

Habrá que esperar la evolución de Nahuel Herrera. Si finalmente no llega para ser titular, Aguirre piensa en mover para la zaga central a Maximiliano Olivera, jugando como lateral izquierdo Gastón Silva.

