Segunda final de la Liga AUF Uruguaya: lo que dijo la Inteligencia Artificial para el clásico Nacional vs Peñarol

Nacional y Peñarol volvieron este miércoles a los entrenamientos en ambas concentraciones y la Ciudad Deportiva Los Céspedes y en Los Aromos y se preparan para la segunda de las finales de la Liga AUF Uruguaya que se disputará el próximo domingo a la hora 16.30 en el Gran Parque Central y que definirá el título más importante del fútbol uruguayo.

Los aurinegros intentarán dar el golpe como visitantes y sin su público tras igualar en la primera final el pasado domingo 2-2 en el Estadio Campeón del Siglo abarrotado de hinchas.

En tanto, los tricolores, ganadores de la Tabla Anual, afrontan este partido tras haber sacado un buen resultado en la ida como visitantes.

Según un estudio de Gemini, la herramienta de Inteligencia Artificial (IA) desarrollada por Google, la misma dio su veredicto.

Sobre el clásico del domingo entre Nacional y Peñarol a jugarse en el Gran Parque Central como segunda final de la Liga AUF Uruguaya, consultada al respecto, dio su versión de cómo saldrá el partido.

Predicción del partido

1. Factor local y público exclusivo

Ventaja para Nacional: Jugar en el Gran Parque Central, y solo con su público, es un factor decisivo. El ambiente será una caldera y una fuente de energía constante para los jugadores de Nacional.

2. Bajas clave y alineaciones

La situación de los planteles es un elemento crucial que podría definir la final.

Nacional llega al Gran Parque Central con la mayoría de su plantel a la orden. Su única baja sensible confirmada es la de Lucas Villalba, quien fue expulsado en el partido de ida. A pesar de esta ausencia, el técnico tiene opciones sólidas en ofensiva.

Por el lado de Peñarol, las ausencias son más numerosas y se concentran en zonas vitales:

Bajas confirmadas: el zaguero central titular Javier Méndez está suspendido por la expulsión. Además, la rescisión de contrato de Diego García (tras su condena en Argentina) significa perder a un extremo de recambio que podía influir en el desarrollo del juego.

Dudas físicas: la incertidumbre rodea al defensa Nahuel Herrera, quien arrastra una luxación de hombro. Su posible ausencia o el hecho de que juegue sin estar al 100% es un factor de gran preocupación. Para gran parte de la prensa, es "El mejor defensa", lo que subraya su importancia en el esquema de Peñarol. También está en duda la participación de Pedro Milans por una distensión.

En resumen, las bajas de Javier Méndez y la incertidumbre sobre la condición de Nahuel Herrera representan un desafío considerable para la línea defensiva de Peñarol, un área que será sometida a una enorme presión en el Parque Central.

3. Impulso y dinámica

Impulso de la ida: Nacional se fue con la sensación de que se le escapó un triunfo 2-0, mientras que Peñarol logró una épica remontada. Esto le da un impulso emocional a Peñarol, pero a su vez pone a Nacional con una motivación extra por "cobrarse" ese resultado.

Gestión del empate: El 2-2 obliga a ambos a ganar para evitar el alargue (y eventuales penales). Nacional, como local, podría salir a imponer su ritmo desde el inicio.

Mi predicción

El factor Gran Parque Central (sin público visitante) y las bajas defensivas clave en Peñarol (especialmente la ausencia de un zaguero titular como Méndez y las dudas sobre la condición de Herrera) inclinan la balanza ligeramente a favor de Nacional.

Aunque será un partido cerrado, tenso y con pocas chances de gol, Nacional tendrá la oportunidad de capitalizar la presión local y los reajustes en la zaga rival.

El resultado será Nacional 1-0 Peñarol-