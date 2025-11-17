Peñarol será local ante Nacional en la primera de las finales de la Liga AUF Uruguaya que se disputará el próximo domingo 23 luego del sorteo realizado este lunes de tarde en la sede de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), por lo que la misma se jugará en el Estadio Campeón del Siglo.
Peñarol será local ante Nacional en la primera final de la Liga AUF Uruguaya el próximo domingo y el torneo se define en el Gran Parque Central; mirá los horarios
Las finales clásicas de la Liga Uruguaya se jugarán los domingos 23 y 30 de noviembre y ambos partidos comenzarán a la hora 16.30