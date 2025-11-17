Dólar
Peñarol será local ante Nacional en la primera final de la Liga AUF Uruguaya el próximo domingo y el torneo se define en el Gran Parque Central; mirá los horarios

Las finales clásicas de la Liga Uruguaya se jugarán los domingos 23 y 30 de noviembre y ambos partidos comenzarán a la hora 16.30

17 de noviembre 2025 - 18:34hs
El césped del Estadio Campeón del Siglo mejoró notablemente

El césped del Estadio Campeón del Siglo mejoró notablemente

Peñarol será local ante Nacional en la primera de las finales de la Liga AUF Uruguaya que se disputará el próximo domingo 23 luego del sorteo realizado este lunes de tarde en la sede de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), por lo que la misma se jugará en el Estadio Campeón del Siglo.

La revancha será en el Gran Parque Central el domingo 30 de noviembre. En dicho partido se conocerá el campeón uruguayo de la temporada 2025.

Los clásicos se disputarán a la hora 16.30

El sorteo que se realizó en la AUF, contó con mucha expectativa.

Los tricolores estuvieron representados en la Asociación por su vicepresidente, Flavio Perchman, y por el delegado de la institución alba, Enrique Campos.

Por su parte, por Peñarol concurrieron sus delegados Julio Trostchansky y Gustavo Guerra.

Los horarios estipulados por la Mesa Ejecutiva de la AUF fueron a la hora 16.30 para ambos clásicos.

