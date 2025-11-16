Dólar
El Observador / Fútbol / LIGA AUF URUGUAYA

Liverpool vs Peñarol EN VIVO: ambos equipos fueron confirmados y el aurinegro tiene sorpresas para la semifinal de la Liga AUF Uruguaya; los dos saben que no hay mañana

Seguí EN VIVO el trascendente partido entre Liverpool vs Peñarol por la semifinal de la Liga AUF Uruguaya en la que debe haber un ganador sí o sí y luego este, se enfrentará a Nacional en las finales

16 de noviembre 2025 - 17:13hs
Leonardo Fernández de Peñarol y Abel Hernández de Liverpool por el Torneo Clausura

FOTO: Dante Fernández/FocoUy
Martín Rea de Liverpool le hace falta a Leonardo Fernández de Peñarol por el Torneo Clausura

FOTO: Dante Fernández/FocoUy

EN VIVO

Liverpool y Peñarol se enfrentan este domingo por la semifinal de la Liga AUF Uruguaya en lo que será un encuentro único ya que debe haber un ganador, por lo que se espera un partidazo. El vencedor del mismo jugará dos finales contra Nacional, que obtuvo la Tabla Anual.

Seguí aquí la previa y los detalles del partido:

Ambos planteles ya realizan los ejercicios de calentamiento previo

Los dos ya están en el césped del Estadio Centenario para el calentamiento previo.

Peñarol tiene a su equipo titular

Jesús Trindade se metió entre los 11 de Diego Aguirre:

Liverpool confirmó a sus 11 sin sorpresas y con Kevin Amaro

Los negriazules no tienen sorpresas en su equipo titular:

Un partido especial para Diego Aguirre

Diego Aguirre cumple 250 encuentros como entrenador de Peñarol este domingo.

Así espera el vestuario de Liverpool la hora del partido

Las camisetas ya aguardan a los futbolistas en el camarín negriazul.

El importante cambio que habrá en el VAR para esta semifinal

Como informó Referí en esta nota, el árbitro Andrés Matonte, como se hace ya en varios países, comunicará lo que se decida en el VAR en alguna jugada polémica, a través de los parlantes del Estadio Centenario para que el público presente se entere.

Llegó Peñarol al Estadio Centenario

Los aurinegros ya están en el escenario para enfrentar a Liverpool.

Peñarol jugará con su camiseta habitual

Como informó Referí en esta nota, Peñarol no jugará de dorado con la casaca de alternativa por ser visitante tras perder el sorteo, sino que lo hará con su habitual camiseta, aunque lo hará con short amarillo.

Los convocados de Peñarol para la semifinal

Estos son los 22 jugadores que eligió Diego Aguirre para el partido:

Liverpool llegó al Estadio Centenario

Los negriazules madrugaron y llegaron primero al escenario del partido.

Liverpool no comunicó los jugadores convocados

Liverpool, que este domingo es local porque ganó el sorteo, no comunicó a sus futbolistas convocados para la semifinal ante Peñarol.

Los probables equipos de ambos

En este link, se pueden ver los dos equipos que pararon los técnicos previo a este encuentro, aunque puede haber alguna variante de último momento.

Por dónde se puede ver el partido Liverpool vs Peñarol

El encuentro se puede ver a través de VTV Plus y Disney +.

Andrés Matonte será el árbitro del partido

El juez del encuentro será Andrés Matonte.

20250628 Andrés Matonte Peñarol, Cerro, Torneo Intermedio 2025. Foto: Leonardo Carreño
Andrés Matonte

Andrés Matonte

Comienza la cobertura del partido Liverpool vs Peñarol

Aquí se inicia la cobertura de Referí del encuentro semifinal de la Liga AUF Uruguaya entre Liverpool vs Peñarol.

