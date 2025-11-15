Dólar
El Observador / Selección / SELECCIÓN URUGUAYA

Uruguay vs México: a qué hora juega hoy la selección de Marcelo Bielsa, en Torreón, y dónde verla

La selección uruguaya enfrenta a México en el primer partido de la doble fecha FIFA de noviembre

15 de noviembre 2025 - 5:00hs
Rodrigo Bentancur celebra su gol para el 1-0 de la selección de Uruguay ante Canadá por la Copa América 2024

FOTO: @Uruguay

Rodrigo Bentancur celebra su gol para el 1-0 de la selección de Uruguay ante Canadá por la Copa América 2024

FOTO: @Uruguay

La selección uruguaya que dirige Marcelo Bielsa enfrentará hoy, sábado 15 de noviembre, a la de México en un partido amistoso de preparación que se disputará en Torreón.

El encuentro comenzará a la hora 22 de Uruguay.

El partido se podrá ver en todos los cables y a través de AUFTV.

Para Bielsa será el penúltimo partido del año, tras la clasificación al Mundial en la doble fecha de setiembre y los amistosos de octubre en Arabia Saudita.

El último encuentro de 2025 lo jugará el próximo martes ante Estados Unidos.

La selección está a la expectativa de lo que ocurrirá en el sorteo del Mundial del 5 de diciembre, en Washington, para conocer a sus rivales para el torneo de FIFA del próximo año.

En 2026, Uruguay jugará dos partidos en la fecha FIFA de marzo y a partir de mayo Bielsa comenzará a trabajar con los futbolistas en el Complejo de la AUF, en el que se resolvió la selección hará toda la preparación debido a que están realizando obras para adaptar la infraestructura a los pedidos del entrenador.

En el complejo de la selección están transformando todos las canchas a césped híbrido y construyendo una cancha gigante de 20.000 metros (el espacio de más de dos canchas juntas).

