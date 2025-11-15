"Jadson Viera te hace crecer como jugador": Guillermo López, su "positiva" temporada en Boston River y su futuro en Nacional

Mientras disfruta de sus primeros días de vacaciones en Montevideo y a la espera de un viaje que tiene programado junto a su pareja y amigos, Guillermo López, el extremo de Nacional que jugó este año cedido en Boston River, charló con Referí sobre su temporada “positiva” y de lo que por el momento sabe sobre su futuro.

El jugador de 22 años tiene un año más de contrato con los tricolores, club al que debe volver para el comienzo de la próxima pretemporada, siempre y cuando no sea transferido a otro club.

Guillermo López tuvo el pasado año 2024 su estreno en Nacional y sus primeros partidos en el club.

Debutó oficialmente el 2 de marzo de la mano de Álvaro “Chino” Recoba como entrenador, en el 3-0 ante Wanderers, partido en el que jugó 7 minutos.

Jeremía Recoba, Guillermo López, Emiliano Velázquez y Mauricio Pereyra en Nacional Jeremía Recoba, Guillermo López, Emiliano Velázquez y Mauricio Pereyra en Nacional Foto: Nacional

Luego llegó a un total de 10 partidos, todos oficiales, con los que cerró su primer año en el club con siete triunfos, dos empates y una derrota. No pudo marcar goles oficiales, pero marcó un recordado penal en la final del Torneo Intermedio 2024 ante Peñarol, picando la pelota frente a la hinchada aurinegra.

Al comenzar el año 2025, con Martín Lasarte, Nacional decidió cederlo a Boston River para seguir sumando.

El atacante de 22 años tuvo muy buenos números en el equipo de Jadson Viera, el hoy DT de los albos y quien ya lo conoce, con partidos por Copa Libertadores y la Liga AUF Uruguaya.

López cerró la temporada con 29 encuentros jugados y cuatro goles anotados, dos por Copa Sudamericana y uno en el Intermedio y otro en el Clausura, torneo en el que también tuvo dos asistencias.

Nacional informó que su préstamo incluyó la opción de adquirir el 50% de los derechos económicos por U$S 600.000 y una vidriera para Boston de 20%.

Balance positivo en Boston River

López, que hizo formativas en Nacional, evaluó de buena forma su experiencia en Boston River. “Yo creo que el balance en sí es positivo. Creo que fui a buscar minutos a Boston y los tuve”.

20250215 Rodrigo Pérez de Peñarol ante Guillermo López de Boston River por el Torneo Apertura Rodrigo Pérez de Peñarol ante Guillermo López de Boston River por el Torneo Apertura FOTO: @OficialCAP

“Arranqué de gran manera jugando una gran cantidad de partidos. Jugué copas internacionales, pude hacer goles también. Creo que después sí tuve un par de lesiones y eso, y ahí me costó volver, pero creo que el balance en sí es positivo”, destacó.

También valoró su debut en copas internacionales. Disputó los cuatro encuentros de Copa Libertadores de segunda y tercera ronda ante Ñublense y Bahía de Brasil, y luego los dos últimos de la fase de grupos de Copa Sudamericana ante Nacional de Potosí y Guaraní, al que le marcó dos goles, en su estreno en la red en Primera división.

“La verdad que son experiencias únicas", dijo sobre las noches de copa. "Obviamente, jugar copas internacionales es lo más lindo que hay. Fue mi primera experiencia y la verdad que resultó bastante positiva. Creo que el equipo en sí anduvo muy bien. Estuvimos a la altura. Si bien no pudimos entrar a la Copa Libertadores, el objetivo en sí era entrar a una copa. Pudimos jugar la Sudamericana y estuvimos muy bien. Sumamos puntos. Estuvimos a punto de pasar de fase. Si bien fueron por detalles que no se pudo dar, creo que el equipo quedó muy bien parado”, comentó.

López señaló que una de las características que tuvo el cuadro de Jadson Viera fueron las distintas alternativas en ataque y las rotaciones. “Creo que Jadson a eso lo manejaba bastante bien. También había muchas alternativas, muchos jugadores muy buenos y creo que por ese lado también se dio el tema de las rotaciones”, expresó.

20250215 Guillermo López de Boston River ante Rodrigo Pérez de Peñarol por el Torneo Apertura Guillermo López de Boston River ante Rodrigo Pérez de Peñarol por el Torneo Apertura FOTO: LigaAUF

Consultado por cómo es Boston River y el funcionamiento del club que en 2026 vuelve a estar en copas internacionales tras otra buena campaña, señaló que es “un equipo que está haciendo las cosas muy bien”.

“Está creciendo de forma muy rápida. En cuanto al tema de la institución en sí, hizo un gimnasio, la verdad que las canchas están muy lindas. Creo que viene haciendo bien las cosas”, expresó. También, cuando se le mencionó que juegan en Florida, señaló que quizás no sea “lo más cómodo” por los traslados, pero la SAD tiene “beneficios” por el convenio con ese departamento, además de haber logrado hacerse fuerte de local en el Campeones Olímpicos.

Su futuro, Nacional y Jadson Viera

Consultado por su futuro luego de finalizar su préstamo en Boston River, fue sincero y señaló: “La verdad, todavía no sé nada”.

“Por contrato tendría que volver a Nacional el año que viene cuando se retomen los entrenamientos. Pero mis representantes y se están moviendo y vamos a ver el año que viene qué hay”, dijo. “Yo tengo contrato con Nacional hasta diciembre el año que viene”, recordó.

También señaló que en los tricolores están enfocados en las finales del Uruguayo y que recién después evaluaron de cara a 2026, tal como informó Referí.

“Nacional ahora está jugando finales, están metidos en eso, entonces uno pasa a un plano secundario. Pero sí, yo creo que ya cuando se terminen las finales se va a empezar a hablar todo, cómo se va a armar Nacional para el año que viene, qué piensan hacer de mi situación, y bueno, ahí yo también veré qué opciones tengo”, señaló.

20250306 . MONTEVIDEO (URUGUAY), 06/03/2025.- Jugadores de Boston forman este jueves, en un partido de la tercera ronda de la Copa Libertadores entre Boston River y Bahía en el estadio Centenario en Montevideo (Uruguay). EFE/ Gastón Britos Boston River Foto: EFE/ Gastón Britos

Tras compartir un año con Jadson Viera como DT, López consideró al flamante conductor de Nacional como “un gran entrenador”.

“Está siempre metido en lo mínimo, en todos los aspectos. La verdad que te hace crecer como jugador. Mismo él, como todo el cuerpo técnico. Un gran profe también y los ayudantes. Creo que siempre están ahí para ayudar. Te das cuenta que saben mucho también, por cómo analizan los partidos, cómo preparan los entrenamientos”, comentó.

“Creo que le va a ir muy bien”, agregó, sobre lo que le espera al técnico en Nacional, club en el que cree que puede encajar con su estilo de juego. “Yo creo que sí. A ver, es como todo, son procesos. Creo yo que también el tema de armar el plantel (para 2026) le va a servir. Pero, como te digo, creo que tienen todo para que les vaya bien en Nacional”.

20250401 Jadson Viera Boston River Copa Sudamericana 2025 debut con Guaraní. Foto: Leonardo Carreño Jadson Viera Foto: Leonardo Carreño

Sobre la última práctica con Jadson en Boston River, señaló que hubo palabras del DT a sus jugadores, pero todo dentro de lo normal. “Hubo una charla en el momento que ya se sabía que ellos se iban a ir, una especie de despedida digamos, pero no mucho más que eso”.

El delantero sabe que el hecho de que Viera lo conozca y él a su propuesta de juego, le puede jugar a favor en caso de que siga en Nacional el próximo año. “Sí”, señaló. “A ver, es como todo, obviamente te puede favorecer, pero, como te digo, también va a depender un poco de cómo termine el Nacional ahora, con las finales y eso, cómo se va a armar para el año que viene”.

Mientras espera para saber cómo continuará su carrera, Guillermo López descansa en la capital y prepara las valijas para irse de vacaciones. “Tengo un viaje a Estados Unidos en diciembre con mi novia y unos amigos, así que por ahora vamos a descansar nomás”.