Dólar
Compra 38,55 Venta 41,05

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / FÚTBOL

El logro que puede conseguir Nacional que ya obtuvo Peñarol cuando ganó su segundo quinquenio en 1997

El equipo de Jadson Viera está muy cerca de obtener un título muy buscado desde que comenzó la temporada

10 de noviembre 2025 - 14:58hs
Nicolás López en Nacional

Nicolás López en Nacional

Foto: Dante Fernández/FocoUy

Nacional empató faltando pocos minutos 1-1 este domingo en el Parque Franzini ante el local, Defensor Sporting, por la última fecha del Torneo Clausura, y de esa manera, se quedó con la Tabla Anual solamente 1 punto por encima de Peñarol.

Nacional no ganó ningún título en el año y puede emular a Peñarol 1997

Nacional obtuvo la Tabla Anual que es muy importante porque asegura un lugar en las finales y, además, también en la fase de grupos de la Copa Libertadores de América del año que viene.

Leodán González
FÚTBOL

La razón por la que Leodán González, el árbitro de la polémica por no haber expulsado a Maxi Gómez de Nacional, no dirigirá la semifinal Liverpool vs Peñarol

Richard chengue Morales
NACIONAL

El Chengue Morales criticó a Nacional, dijo que Coates "no corre", que el plantel tiene "la mochila del clásico perdido ante Peñarol" y que la de Maxi Gómez "era una jugada para expulsar"

No obstante, el conjunto tricolor no ganó ninguno de los campeonatos que componen la Liga AUF Uruguaya: ni el Torneo Apertura, ni el Intermedio, ni el Clausura. Incluso tampoco, fuera de la liga, pudo ganar la Copa AUF Uruguay.

Sin embargo y pese a ello, puede ser campeón uruguayo al final de la temporada.

Esta situación ya se dio en 1997, cuando Peñarol solo había conquistado la Tabla Anual, sin ganar Apertura (lo habían obtenido los tricolores) ni Clausura (lo ganó Defensor Sporting), y finalmente ganó el entonces Campeonato Uruguayo consiguiendo su segundo quinquenio en la historia.

De esta manera, Nacional puede emular lo hecho por su eterno rival y si gana la Liga AUF Uruguaya, obtendrá su primer título en la temporada, y el más importante.

Temas:

Nacional jadson viera Torneo Clausura Peñarol 1997 quinquenio de Peñarol Defensor Sporting

Seguí leyendo

Las más leídas

Leodán González, árbitro del partido entre Defensor Sporting y Nacional
POLÉMICA

Leodán González reconoció un error en su decisión en la polémica jugada de Maxi Gómez en Defensor vs Nacional, y explicó por qué no lo expulsó: "Golpea con la espalda"

Leodán González
FÚTBOL

La razón por la que Leodán González, el árbitro de la polémica por no haber expulsado a Maxi Gómez de Nacional, no dirigirá la semifinal Liverpool vs Peñarol

Leonardo Fernández y Christian Oliva
FINALES DE LA LIGA AUF URUGUAYA

Sin premiación al campeón: la variante que tendrán las finales de la Liga AUF Uruguaya si el título se define con un clásico Nacional vs Peñarol

Richard chengue Morales
NACIONAL

El Chengue Morales criticó a Nacional, dijo que Coates "no corre", que el plantel tiene "la mochila del clásico perdido ante Peñarol" y que la de Maxi Gómez "era una jugada para expulsar"

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos