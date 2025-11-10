El logro que puede conseguir Nacional que ya obtuvo Peñarol cuando ganó su segundo quinquenio en 1997

Nacional empató faltando pocos minutos 1-1 este domingo en el Parque Franzini ante el local, Defensor Sporting, por la última fecha del Torneo Clausura, y de esa manera, se quedó con la Tabla Anual solamente 1 punto por encima de Peñarol.

Los tricolores jugaron mal en la primera parte y más con ganas que con fútbol, consiguieron la igualdad a través de Nicolás "Diente" López.

Por su parte, por más que Peñarol derrotó 2-0 con claridad a Montevideo City Torque, no pudo alcanzar en la cima de la Tabla Anual a su eterno rival por ese gol del Diente.

Nacional obtuvo la Tabla Anual que es muy importante porque asegura un lugar en las finales y, además, también en la fase de grupos de la Copa Libertadores de América del año que viene.

No obstante, el conjunto tricolor no ganó ninguno de los campeonatos que componen la Liga AUF Uruguaya: ni el Torneo Apertura, ni el Intermedio, ni el Clausura. Incluso tampoco, fuera de la liga, pudo ganar la Copa AUF Uruguay.

Sin embargo y pese a ello, puede ser campeón uruguayo al final de la temporada.

Esta situación ya se dio en 1997, cuando Peñarol solo había conquistado la Tabla Anual, sin ganar Apertura (lo habían obtenido los tricolores) ni Clausura (lo ganó Defensor Sporting), y finalmente ganó el entonces Campeonato Uruguayo consiguiendo su segundo quinquenio en la historia.

De esta manera, Nacional puede emular lo hecho por su eterno rival y si gana la Liga AUF Uruguaya, obtendrá su primer título en la temporada, y el más importante.