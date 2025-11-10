El Chengue Morales criticó a Nacional, dijo que Coates "no corre", que el plantel tiene "la mochila del clásico perdido ante Peñarol" y que la de Maxi Gómez "era una jugada para expulsar"

Richard "Chengue" Morales fue a ver el empate de Nacional 1-1 ante Defensor Sporting de este domingo en el Parque Franzini que le dio a los tricolores la punta en exclusivo de la Tabla Anual, la que finalmente terminó ganando con angustia gracias a un gol de Nicolás "Diente" López.

El exdelantero tricolor no quedó conforme con el rendimiento del equipo y de algunos jugadores como Sebastián Coates, el capitán del equipo.

También habló de cómo le pegó a este plantel de Nacional el hecho de haber perdido tan mal el clásico ante Peñarol por el Torneo Clausura.

El Chengue Morales estuvo este domingo en la tribuna de Nacional en el Parque Franzini ante Defensor Sporting.

FÚTBOL Mientras Liverpool aguarda una difícil recuperación de Kevin Amaro, Peñarol tendrá el regreso de tres titulares para la semifinal de la Liga AUF Uruguaya

FÚTBOL La razón por la que Leodán González, el árbitro de la polémica por no haber expulsado a Maxi Gómez de Nacional, no dirigirá la semifinal Liverpool vs Peñarol

"Vivo el partido como un hincha más en la tribuna. Me gusta estar ahí", comenzó diciendo el exfutbolista tricolor este lunes a Carve Deportiva.

Y añadió: "Estoy preocupado. No le encontramos la vuelta al juego y tampoco creo que seamos capaces que cuando las cosas no nos salen, buscar una forma más directa de poder jugar. Hay que jugar con dos '9' y buscar la segunda pelota", sostuvo el Chengue sobre el rendimiento de los tricolores.

"Hay que cambiar la vibra y la cabeza, porque en 15 días no vamos a mejorar, como hincha te digo. Hay que jugar con dos '9', rodearlos bien. El Diente (López) debe jugar atrás de los '9'. Siento que hay una inseguridad bárbara", explicó el exjugador.

-ine8266-jpg..webp "Chengue" Morales se refirió al decisivo encuentro entre Nacional y Boca Inés Guimaraens

Morales habló de los Insultos que recibieron los futbolistas de Nacional al término del primer tiempo en el Parque Franzini, de parte de la hinchada.

“A mí me han puteado y yo miraba a la gente en la tribuna. A estos jugadores les falta esa rebeldía de mirar a los hinchas, demostrarle que querés conseguir esa satisfacción (de ganar). Es la hora de ayudarse entre todos, no hay culpables", dijo.

Por más que Nacional ganó la Tabla Anual, su juego y su actual situación futbolística, no invitan a creer demasiado. Entonces el Chengue Morales habló de cómo pegó el clásico que Peñarol goleó 3-0 por el Torneo Clausura. "Los clásicos te marcan mucho y los tenés que ganar siempre, y si no los ganás, tenés que demostrar actitud general en todo sentido. La mochila de ese clásico está, pero Nacional puede sacar adelante esto sin están todos juntos".

También se refirió a la jugada en la que Maximiliano Gómez sobre el final pudo haber sido expulsado.

"Son jugadas para expulsar, capaz que como no lo tocó el juez se pudo haber agarrado de eso. Es una jugada para expulsar, es así y es real, pero alguna vez se tiene que dar que nos toque alguna a favor. Obvio que si Maxi quedaba fuera de las finales, es un jugador importantísimo", indicó.

-ine8270-jpg..webp El Chengue Morales Inés Guimaraens

A su vez, también habló del rendimiento del capitán Sebastián Coates, con quien compartió equipo de Nacional en algún momento.

"A Seba Coates lo adoro, lo quiero un montón, pero está muy mal físicamente y rengo. ¡No puede correr! Está mal de la rodilla, o está lesionado y seguramente no se quiere bajar, no quiere parar. Calidad le sobra, jerarquía tiene, huevos también, pero el físico no le está dando.. Hay que ser sinceros: si no fuera por (Julián) Millán nos hacían dos goles más", expresó.

Con respecto a las finales de la Liga AUF Uruguaya, admitió que quiere que el rival sea "Peñarol 100%. No es lo mismo ser campeón ganándole a Liverpool, con todo respecto, que ganándole a Peñarol".