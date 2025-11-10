La razón por la que Leodán González, el árbitro de la polémica por no haber expulsado a Maxi Gómez de Nacional, no dirigirá la semifinal Liverpool vs Peñarol

El árbitro Leodán González está en el ojo de la tormenta en las últimas horas luego de una más que polémica decisión de no haber expulsado -al menos por doble tarjeta amarilla- a Maximiliano Gómez en el final del partido entre Defensor Sporting vs Nacional este domingo en el Parque Franzini en la última fecha del Torneo Clausura. El juez no podrá arbitrar el domingo la semifinal entre Liverpool y Peñarol porque arbitrará en el exterior.

Todo comenzó cuando se hizo sacar una tarjeta amarilla por ir fuerte con el cuerpo contra Lucas Agazzi a los 83 minutos.

Pero cuando se terminaba el encuentro e iban 90+4 minutos, Maximiliano Gómez le tiró una patada voladora, con los dos pies extendidos, a Lucas Agazzi.

AUF Polémica en la Mesa Ejecutiva de la AUF: Peñarol quiere que su representante participe de fijación de finales, pero Nacional afirma que renunció hace dos años

POLÉMICA Leodán González reconoció un error en su decisión en la polémica jugada de Maxi Gómez en Defensor vs Nacional, y explicó por qué no lo expulsó: "Golpea con la espalda"

Leodán González no cobró ni falta. Pero la acción ameritaba, por lo menos, segunda amarilla.

Las instrucciones que los árbitros deben valorar en este tipo de acciones son, en primer lugar, es la conducta del jugador, más allá del resultado que esta genera.

Por su parte, el técnico de Peñarol, Diego Aguirre, vio la jugada ni bien le ganaron a Montevideo City Torque y fue consultado por la no expulsión de Maxi Gómez: "Sin palabras", dijo, como informó Referí.

A su vez, este lunes, se conoció por qué Leodán González no expulsó al delantero de Nacional.

Tras ser consultado por diferentes medios sobre la incidencia, el árbitro reconoció que se equivocó al no cobrar falta de Gómez, pero explicó por qué entiende que no debió expulsar al atacante.

Según el juez, Maxi Gómez no llega a golpear con sus pies a Agazzi, luego de tirarse hacia adelante en el aire con ambas piernas, sino que lo impacta "con la espalda".

"Si bien se tira feo, en este caso el resultado final es que golpea con la espalda. En una infracción, en el marco de una disputa, no constituyó en base a la intención, sino al hecho final que se dio", explicó González en un mensaje enviado a Sport 890, El Espectador Deportes y Carve Deportiva.

Leodán González se va a Emiratos Árabes Unidos

Leodán González ni siquiera será tenido en cuenta para poder ser árbitro de la semifinal de la Liga AUF Uruguaya entre Liverpool vs Peñarol del domingo que viene.

Según indicó una fuente a Referí, la razón es que tanto él como otros tres árbitros viajan a Emiratos Árabes Unidos para dirigir un encuentro de la liga de ese país.

Los otros jueces que viajan junto a él son Esteban Ostojich -que este domingo dirigió Montevideo City Torque vs Peñarol y por ende, tampoco iba a poder hacer el próximo encuentro aurinegro-, Héctor Bergalo y Agustín Berisso.