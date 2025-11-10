Dólar
Compra 38,55 Venta 41,05

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / AUF

Polémica en la Mesa Ejecutiva de la AUF: Peñarol quiere que su representante participe de fijación de finales, pero Nacional afirma que renunció hace dos años

"Hace dos años que no participa y ahora dicen que nunca hubo carta de renuncia, esto no es un asado de fin de año", afirmó Guillermo Pena, representante de Nacional

10 de noviembre 2025 - 11:23hs
Sede de la AUF en la calle Guayabos

Sede de la AUF en la calle Guayabos

Camilo dos Santos

La fijación de las finales de la Liga AUF Uruguaya de la temporada 2025, que tendrán a Nacional, Peñarol y Liverpool como participantes, continúa con polémica. El carbonero quiere llevar a su representante a la Mesa Ejecutiva de la AUF, pero desde Nacional afirman que este renunció de forma "tácita" hace dos años.

Luego de que el pedido de Liverpool para aplazar las finales por la posible convocatoria de Kevin Amaro a la selección uruguaya quedara sin efecto por la lesión del jugador, solicitud que no contaba con el visto bueno de Peñarol, ahora carboneros y tricolores se cruzan por la presencia de Bruno Gaiero, representante del mirasol en la Mesa Ejecutiva.

 Kevin Amaro con la selección uruguaya
SELECCIÓN

Kevin Amaro se lesionó y está descartado para los amistosos de la selección uruguaya: ¿cómo puede quedar el calendario de las finales del uruguayo?

Diego Aguirre, técnico de Peñarol
FÚTBOL

La decisión de Peñarol en caso de superar a Liverpool y que deba jugar finales ante Nacional por la Liga AUF Uruguaya

Desde julio de 2023, Gaiero no participó de ninguna instancia de la Mesa Ejecutiva.

Sin embargo, la intención del carbonero es que el representante esté presente para la fijación de las finales, en medio de su disputa con la AUF y Nacional. En una entrevista con el programa 100% Deporte de Sport 890, Gaiero expresó: "No hubo una renuncia, ni un pedido de licencia. Tampoco hubo una resolución que anunciara mi cese. La intención ahora es reintegrarme al trabajo".

Incluso, el consejero de Peñarol Alejandro González adelantó en declaraciones al programa Minuto 1 de Carve Deportiva que este lunes el carbonero irá a la AUF con un escribano para "certificar si no dejan a Bruno Gaiero participar de la reunión de la Mesa Ejecutiva".

Desde Nacional entienden que Gaiero ya no forma parte de la Mesa Ejecutiva.

Guillermo Pena, representante de Nacional en ese organismo, explicó en una entrevista con La Mañana del Fútbol de El Espectador Deportes que "hay una renuncia tácita" del representante carbonero, ya que "hace dos años que no va".

"Somos todos grandes. Hay una renuncia tácita de Peñarol de la Mesa Ejecutiva y una declaración de Bruno Gaiero, en la que expresa que Peñarol no integra la Mesa Ejecutiva. Hace dos años que no participa y ahora dicen que nunca hubo carta de renuncia, esto no es un asado de fin de año al que voy cuando quiero", agregó.

De todas formas, Pena aclaró que "la Mesa Ejecutiva no se autoregula" y es designada por el Comité Ejecutivo de la AUF, por lo que "si el Ejecutivo decide que Bruno Gaiero integra la Mesa, la integrará" y "si dice que no, no lo hará".

Temas:

AUF Peñarol Nacional Liverpool Ignacio Ruglio

Seguí leyendo

Las más leídas

Nicolás López 
TORNEO CLAUSURA

Defensor Sporting 1-1 Nacional por la última fecha del Torneo Clausura: el Diente López rescató al tricolor que con un puntito logró ganar la Tabla Anual

Martín Rea de Liverpool le hace falta a Leonardo Fernández de Peñarol por el Torneo Clausura
FÚTBOL

Así será la definición por la Liga AUF Uruguaya: cuándo y dónde se juega la semifinal entre Liverpool y Peñarol

Matías Arezo de Peñarol celebra su gol ante Montevideo City Torque por el Torneo Clausura
CLAUSURA

Montevideo City Torque 0-2 Peñarol: el equipo de Diego Aguirre ganó claramente por el Torneo Clausura, aunque no le alcanzó para igualar la punta de la Tabla Anual

Copa Libertadores y Copa Sudamericana
FÚTBOL

Estos son los clubes uruguayos que clasificaron a la Copa Libertadores y a la Copa Sudamericana, tras el final del Torneo Clausura

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos