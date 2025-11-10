Polémica en la Mesa Ejecutiva de la AUF: Peñarol quiere que su representante participe de fijación de finales, pero Nacional afirma que renunció hace dos años

La fijación de las finales de la Liga AUF Uruguaya de la temporada 2025 , que tendrán a Nacional , Peñarol y Liverpool como participantes, continúa con polémica . El carbonero quiere llevar a su representante a la Mesa Ejecutiva de la AUF , pero desde Nacional afirman que este renunció de forma "tácita" hace dos años.

Con el empate de Nacional y Defensor Sporting , y la victoria de Peñarol ante Montevideo City Torque , quedaron definidos los cruces para la definición de la Liga AUF Uruguaya. El tricolor, ganador de la Tabla Anual, esperará en la final al ganador de la semifinal entre Liverpool y Peñarol, campeones del Torneo Apertura y Clausura.

Luego de que el pedido de Liverpool para aplazar las finales por la posible convocatoria de Kevin Amaro a la selección uruguaya quedara sin efecto por la lesión del jugador , solicitud que no contaba con el visto bueno de Peñarol, ahora carboneros y tricolores se cruzan por la presencia de Bruno Gaiero, representante del mirasol en la Mesa Ejecutiva.

Desde julio de 2023, Gaiero no participó de ninguna instancia de la Mesa Ejecutiva.

Sin embargo, la intención del carbonero es que el representante esté presente para la fijación de las finales, en medio de su disputa con la AUF y Nacional. En una entrevista con el programa 100% Deporte de Sport 890, Gaiero expresó: "No hubo una renuncia, ni un pedido de licencia. Tampoco hubo una resolución que anunciara mi cese. La intención ahora es reintegrarme al trabajo".

Incluso, el consejero de Peñarol Alejandro González adelantó en declaraciones al programa Minuto 1 de Carve Deportiva que este lunes el carbonero irá a la AUF con un escribano para "certificar si no dejan a Bruno Gaiero participar de la reunión de la Mesa Ejecutiva".

Desde Nacional entienden que Gaiero ya no forma parte de la Mesa Ejecutiva.

Guillermo Pena, representante de Nacional en ese organismo, explicó en una entrevista con La Mañana del Fútbol de El Espectador Deportes que "hay una renuncia tácita" del representante carbonero, ya que "hace dos años que no va".

"Somos todos grandes. Hay una renuncia tácita de Peñarol de la Mesa Ejecutiva y una declaración de Bruno Gaiero, en la que expresa que Peñarol no integra la Mesa Ejecutiva. Hace dos años que no participa y ahora dicen que nunca hubo carta de renuncia, esto no es un asado de fin de año al que voy cuando quiero", agregó.

De todas formas, Pena aclaró que "la Mesa Ejecutiva no se autoregula" y es designada por el Comité Ejecutivo de la AUF, por lo que "si el Ejecutivo decide que Bruno Gaiero integra la Mesa, la integrará" y "si dice que no, no lo hará".