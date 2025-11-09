Dólar
FÚTBOL

La decisión de Peñarol en caso de superar a Liverpool y que deba jugar finales ante Nacional por la Liga AUF Uruguaya

Los carboneros piensan en grande y tomaron una determinación importante a futuro

9 de noviembre 2025 - 11:08hs
Diego Aguirre, técnico de Peñarol

Diego Aguirre, técnico de Peñarol

FOTO: Dante Fernández/Foco.uy

Peñarol está pronto para enfrentar a Montevideo City Torque en la tarde de este domingo en el Estadio Centenario pensando en un triunfo por la última fecha del Torneo Clausura, y de una derrota de su archirrival, Nacional a manos de Defensor Sporting, para poder igualarlo en la punta de la Tabla Anual y forzar un partido decisivo para obtener la misma.

De todas maneras, el propio Diego Aguirre sostuvo días pasados que sabe que el hecho de no depender de ellos mismos, es muy complicado.

Es que con solo un empate, Nacional ganará la Tabla Anual y accederá a las finales de la Liga AUF Uruguaya.

Peñarol quiere jugar en el Estadio Campeón del Siglo

Si no hay final de la Tabla Anual contra los tricolores, Peñarol jugará el próximo domingo en el Estadio Centenario frente a Liverpool por la semifinal de la Liga AUF Uruguaya, debido a que los negriazules ganaron el Torneo Apertura y los carboneros el Clausura.

En caso de que los aurinegros superen en ese encuentro a Liverpool, deberán jugar dos finales clásicas contra Nacional.

Según pudo saber Referí, por más que se manejó en la semana que las mismas se podían jugar en el Estadio Centenario, una reunión del técnico Diego Aguirre y algunos dirigentes, llevó a la decisión de que Peñarol, su partido de local, en caso de que haya finales clásicas, lo quiere jugar en el Estadio Campeón del Siglo.

Es un cambio importante de postura por parte de los carboneros, los que, obviamente, para acceder a ello, deberá vencer primero a Liverpool.

De aceptarse eso, el otro clásico seguramente se jugaría en el Gran Parque Central, aunque hay algún directivo tricolor que lo quiere jugar en el Centenario.

