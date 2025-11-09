Dólar
Compra 38,55 Venta 41,05

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / BRASIL

Giorgian De Arrascaeta renovó su contrato con Flamengo hasta 2028 y el club le dedicó dos videos

El media punta uruguayo es el máximo ídolo del club de los últimos años, es el máximo goleador extranjero de su historia, y también quien más títulos obtuvo

9 de noviembre 2025 - 12:53hs
Giorgian De Arrascaeta firmó nuevo contrato con Flamengo hasta 2028

Giorgian De Arrascaeta firmó nuevo contrato con Flamengo hasta 2028

El media punta uruguayo Giorgian De Arrascaeta renovó su contrato con Flamengo hasta el año 2028 en lo que fue un trabajo de muchos meses de idas y vueltas, propuestas y contrapropuestas de ambas partes.

El gran ídolo del club en la actualidad, de 31 años, alegró a toda la afición de su club que esperaba con ansias este acuerdo con la institución.

Diego Aguirre, técnico de Peñarol
FÚTBOL

La decisión de Peñarol en caso de superar a Liverpool y que deba jugar finales ante Nacional por la Liga AUF Uruguaya

Marcelo Bielsa y Darwin Núñez con la selección de Uruguay
SELECCIÓN URUGUAYA

Darwin Núñez otra vez no estará en los partidos de la selección uruguaya de la fecha FIFA, mientras que Nicolás De la Cruz hizo un pedido especial

Un acuerdo trascendente para ambas partes

Giorgian De Arrascaeta llegó a Flamengo en 2019 desde Cruzeiro y tras más de 340 partidos y 95 goles con su club se convirtió en ídolo de la hinchada.

arrascaeta
Giorgian De Arrascaeta firm&oacute; un nuevo v&iacute;nculo con Flamengo

Giorgian De Arrascaeta firmó un nuevo vínculo con Flamengo

En declaraciones para el sitio web de su club, el jugador de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa, dijo que esta era una de las noticias más felices de su carrera. “Siempre quise quedarme en Flamengo y seguir escribiendo esta historia. Tengo mucho agradecimiento con la hinchada, que siempre me apoyó, y quiero seguir retribuyéndoselos dentro del campo. El foco ahora está en la final de la temporada, pero Flamengo siempre fue mi prioridad”, indicó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Flamengo/status/1987246647638704631?s=20&partner=&hide_thread=false

De Arrascaeta obtuvo 15 títulos con el Mengao y es, junto a Bruno Henrique, los dos que más ganaron en la historia del club: dos Copas Libertadores, dos Brasileiraos, dos Copas de Brasil, tres Supercopas de Brasil, una Recopa Sudamericana y cinco Campeonatos Cariocas.

Temas:

Giorgian De Arrascaeta Flamengo Brasileirao Copa Libertadores

Seguí leyendo

Las más leídas

Defensor Sporting y Nacional
CLAUSURA

Defensor Sporting vs Nacional por el Torneo Clausura: día, hora, y por dónde se puede ver

Felipe Aliaga terminó de capitán ante la lesión de Manuel Leindekar

Los Teros lograron un triunfazo en Lisboa y subieron al puesto 15 del mundo

Diego Aguirre, técnico de Peñarol
FÚTBOL

La decisión de Peñarol en caso de superar a Liverpool y que deba jugar finales ante Nacional por la Liga AUF Uruguaya

Federico Valverde enfrenta a Rayo Vallecano
ESPAÑA

Rayo Vallecano vs Real Madrid: día, hora y dónde ver a Federico Valverde por LaLiga de España

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos