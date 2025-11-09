Giorgian De Arrascaeta renovó su contrato con Flamengo hasta 2028 y el club le dedicó dos videos
El media punta uruguayo es el máximo ídolo del club de los últimos años, es el máximo goleador extranjero de su historia, y también quien más títulos obtuvo
9 de noviembre 2025 - 12:53hs
Giorgian De Arrascaeta firmó nuevo contrato con Flamengo hasta 2028
El media punta uruguayo Giorgian De Arrascaeta renovó su contrato con Flamengo hasta el año 2028 en lo que fue un trabajo de muchos meses de idas y vueltas, propuestas y contrapropuestas de ambas partes.
El gran ídolo del club en la actualidad, de 31 años, alegró a toda la afición de su club que esperaba con ansias este acuerdo con la institución.
Giorgian De Arrascaeta llegó a Flamengo en 2019 desde Cruzeiro y tras más de 340 partidos y 95 goles con su club se convirtió en ídolo de la hinchada.
En declaraciones para el sitio web de su club, el jugador de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa, dijo que esta era una de las noticias más felices de su carrera. “Siempre quise quedarme en Flamengo y seguir escribiendo esta historia. Tengo mucho agradecimiento con la hinchada, que siempre me apoyó, y quiero seguir retribuyéndoselos dentro del campo. El foco ahora está en la final de la temporada, pero Flamengo siempre fue mi prioridad”, indicó.
De Arrascaeta obtuvo 15 títulos con el Mengao y es, junto a Bruno Henrique, los dos que más ganaron en la historia del club: dos Copas Libertadores, dos Brasileiraos, dos Copas de Brasil, tres Supercopas de Brasil, una Recopa Sudamericana y cinco Campeonatos Cariocas.