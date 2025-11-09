Giorgian De Arrascaeta renovó su contrato con Flamengo hasta 2028 y el club le dedicó dos videos

El media punta uruguayo Giorgian De Arrascaeta renovó su contrato con Flamengo hasta el año 2028 en lo que fue un trabajo de muchos meses de idas y vueltas, propuestas y contrapropuestas de ambas partes.

El gran ídolo del club en la actualidad, de 31 años, alegró a toda la afición de su club que esperaba con ansias este acuerdo con la institución.

El sábado de la semana pasada a la noche, Giorgian De Arrascaeta había llegado a su gol 94 y había igualado al argentino Narciso Doval como los máximos goleadores extranjeros en la historia de Flamengo.

Ya entre semana, anotó de penal un nuevo tanto y quedó solo en la punta de esa tabla, como informó Referí.

SELECCIÓN URUGUAYA Darwin Núñez otra vez no estará en los partidos de la selección uruguaya de la fecha FIFA, mientras que Nicolás De la Cruz hizo un pedido especial

FÚTBOL La decisión de Peñarol en caso de superar a Liverpool y que deba jugar finales ante Nacional por la Liga AUF Uruguaya

Un acuerdo trascendente para ambas partes

Giorgian De Arrascaeta llegó a Flamengo en 2019 desde Cruzeiro y tras más de 340 partidos y 95 goles con su club se convirtió en ídolo de la hinchada.

arrascaeta Giorgian De Arrascaeta firmó un nuevo vínculo con Flamengo

En declaraciones para el sitio web de su club, el jugador de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa, dijo que esta era una de las noticias más felices de su carrera. “Siempre quise quedarme en Flamengo y seguir escribiendo esta historia. Tengo mucho agradecimiento con la hinchada, que siempre me apoyó, y quiero seguir retribuyéndoselos dentro del campo. El foco ahora está en la final de la temporada, pero Flamengo siempre fue mi prioridad”, indicó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Flamengo/status/1987246647638704631?s=20&partner=&hide_thread=false Vamos ver a magia de @GiorgiandeA por muito mais tempo #vids pic.twitter.com/4P3xH9x74k — Flamengo (@Flamengo) November 8, 2025

De Arrascaeta obtuvo 15 títulos con el Mengao y es, junto a Bruno Henrique, los dos que más ganaron en la historia del club: dos Copas Libertadores, dos Brasileiraos, dos Copas de Brasil, tres Supercopas de Brasil, una Recopa Sudamericana y cinco Campeonatos Cariocas.