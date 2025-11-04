Así se jugará la fecha 15 del Torneo Clausura: Nacional y Peñarol jugarán a la misma hora con la Tabla Anual en juego y los dos van a canchas chicas

La Mesa Ejecutiva de Primera División comunicó en las últimas horas los detalles de cómo se jugará la fecha 15 del Torneo Clausura, etapa en la que habrá importantes puntos y plazas en juego.
El domingo pasado, Peñarol se consagró campeón tras ganarle de local a Defensor Sporting 2-1.
La definición de la Tabla Anual entre Nacional y Peñarol
Lo que queda para definir es nada menos que la Tabla Anual donde Nacional es puntero con tres puntos de ventaja sobre Peñarol.
Nacional necesita un punto para ganarla y así meterse también en la definición de la Liga AUF Uruguaya.
Peñarol necesita ganarle a City Torque y que Nacional pierda para forzar una final por la Tabla Anual.
Si Nacional es ganador de la Anual, se jugará una semifinal entre Liverpool y Peñarol de la que el ganador jugará con Nacional, a dos partidos, para definir al campeón.
Si Peñarol fuerza una final, le gana a Nacional y se queda con la Anual tendrá ventaja en la definición ante Liverpool: si gana una primera final será campeón. Si pierde, se abrirá una serie al mejor de dos partidos.
Mirá en esta nota el manual de la definición del torneo.
La visita de Nacional al Franzini es de riesgo. El tricolor viene de empatar dos partidos seguidos 0-0, Jadson Viera debutó contra Cerro con empate y deslucido rendimiento y para Defensor Sporting el partido es vital: el violeta se juega entrar a Copa Libertadores (pelea el cupo con Juventud) y además recibirá a Maximiliano Gómez, quien a mitad de año decidió pasarse de los violetas, club que le formó y le abrió las puertas tras un complicado momento personal y deportivo, a Nacional.
Peñarol tampoco lo tendrá fácil ante City Torque que va por su primer vicecampeonato de un torneo corto en su joven historia. En 2020, el celeste fue tercero del Apertura y Clausura mientras que en 2021 fue cuarto y clasificó a su primera Copa Libertadores.
Peñarol no tendrá a Ignacio Sosa y Eric Remedi, suspendidos por acumulación de amarillas. Son los dos volantes titulares.
Además, City Torque lleva a Peñarol al Parque Viera y en cada salida del Campeón del Siglo, a Peñarol le ha costado esta temporada.
Los partidos se jugarán a la misma hora, el domingo a las 16.30.
La definición de Uruguay 4 para la Copa Libertadores
Defensor Sporting y Juventud están igualados en el cuarto puesto de la Tabla Anual con 60 puntos.
Por eso, Juventud jugará a la misma hora que lo hagan los violetas, el domingo a la hora 16.30 contra Progreso, que como Wanderers se salvó del descenso tras la derrota de Plaza Colonia del lunes.
En caso de igualdad, se definirá por saldo de goles: Juventud tiene +6 y Defensor Sporting +4.
La definición de Uruguay 8 para Copa Sudamericana
El que quede quinto entre Juventud y Defensor Sporting, irá a Copa Sudamericana con Boston River y Racing.
El octavo será seguramente Montevideo City Torque aunque Cerro Largo tiene una chance matemática.
Para eso necesita ganarle de local el viernes a Liverpool, por un buen margen de goles, y luego que City Torque pierda Peñarol, también por buena diferencia de goles.
City Torque tiene un saldo de goles de +5 y Cerro Largo de -2. El hipotético escenario en el que City Torque queda afuera se daría si pierde 4-0 y Cerro Largo gana 4-0. Muy improbable.
|Día
| Hora
| Partido
| Cancha
|Viernes 7
|16.30
|Miramar Misiones vs Racing
|Palermo
| Viernes 7
|19.30
|Cerro Largo vs Liverpool
|Ubilla
| Sábado 8
|16,30
|Danubio vs Plaza Colonia
|Jardines
| Sábado 8
|19.00
|Wanderers vs River Plate
|Viera
| Domingo 9
|10.00
|Cerro vs Boston River
|Tróccoli
| Domingo 9
|16.30
|Defensor Sporting vs Nacional
|Franzini
| Domingo 9
|16.30
|Montevideo City Torque vs Peñarol
|Viera
| Domingo 9
|16.30
|Juventud vs Progreso
|Artigas
Posiciones del Torneo Clausura y la Tabla Anual
Tabla del descenso
El lunes se consumó el tercer descenso que faltaba definirse: Plaza Colonia acompañará a River Plate y Miramar Misiones.