Dólar
Compra 38,55 Venta 41,05

El Observador / Fútbol / TORNEO CLAUSURA

Así se jugará la fecha 15 del Torneo Clausura: Nacional y Peñarol jugarán a la misma hora con la Tabla Anual en juego y los dos van a canchas chicas

La Mesa Ejecutiva de la AUF comunicó los detalles de la fecha 15 del Torneo Clausura en la cual estará en juego la Tabla Anual y una plaza para Copa Libertadores

4 de noviembre 2025 - 10:46hs
Jesús Trindade y Maximiliano Gómez

Jesús Trindade y Maximiliano Gómez

Foto: Leonardo Carreño

La Mesa Ejecutiva de Primera División comunicó en las últimas horas los detalles de cómo se jugará la fecha 15 del Torneo Clausura, etapa en la que habrá importantes puntos y plazas en juego.

La definición de la Tabla Anual entre Nacional y Peñarol

Lo que queda para definir es nada menos que la Tabla Anual donde Nacional es puntero con tres puntos de ventaja sobre Peñarol.

Festejo de Kike Olivera
BRASIL

Mano Menezes, técnico de Gremio, habló sobre los dichos de Kike Olivera de querer jugar en Nacional, y dijo que ya pidió tres veces disculpas

se canso ricardo vairo: nacional rompio la alianza que tenia con penarol porque no existe un clima de armonia entre los clubes; la decision fue votada por unanimidad por los albos
FÚTBOL URUGUAYO

Se cansó Ricardo Vairo: Nacional rompió la alianza que tenía con Peñarol porque "no existe un clima de armonía" entre los clubes; la decisión fue votada por unanimidad por los albos

Nacional necesita un punto para ganarla y así meterse también en la definición de la Liga AUF Uruguaya.

Peñarol necesita ganarle a City Torque y que Nacional pierda para forzar una final por la Tabla Anual.

Si Nacional es ganador de la Anual, se jugará una semifinal entre Liverpool y Peñarol de la que el ganador jugará con Nacional, a dos partidos, para definir al campeón.

Si Peñarol fuerza una final, le gana a Nacional y se queda con la Anual tendrá ventaja en la definición ante Liverpool: si gana una primera final será campeón. Si pierde, se abrirá una serie al mejor de dos partidos.

Mirá en esta nota el manual de la definición del torneo.

La visita de Nacional al Franzini es de riesgo. El tricolor viene de empatar dos partidos seguidos 0-0, Jadson Viera debutó contra Cerro con empate y deslucido rendimiento y para Defensor Sporting el partido es vital: el violeta se juega entrar a Copa Libertadores (pelea el cupo con Juventud) y además recibirá a Maximiliano Gómez, quien a mitad de año decidió pasarse de los violetas, club que le formó y le abrió las puertas tras un complicado momento personal y deportivo, a Nacional.

Peñarol tampoco lo tendrá fácil ante City Torque que va por su primer vicecampeonato de un torneo corto en su joven historia. En 2020, el celeste fue tercero del Apertura y Clausura mientras que en 2021 fue cuarto y clasificó a su primera Copa Libertadores.

Peñarol no tendrá a Ignacio Sosa y Eric Remedi, suspendidos por acumulación de amarillas. Son los dos volantes titulares.

Además, City Torque lleva a Peñarol al Parque Viera y en cada salida del Campeón del Siglo, a Peñarol le ha costado esta temporada.

Los partidos se jugarán a la misma hora, el domingo a las 16.30.

La definición de Uruguay 4 para la Copa Libertadores

Defensor Sporting y Juventud están igualados en el cuarto puesto de la Tabla Anual con 60 puntos.

Por eso, Juventud jugará a la misma hora que lo hagan los violetas, el domingo a la hora 16.30 contra Progreso, que como Wanderers se salvó del descenso tras la derrota de Plaza Colonia del lunes.

En caso de igualdad, se definirá por saldo de goles: Juventud tiene +6 y Defensor Sporting +4.

La definición de Uruguay 8 para Copa Sudamericana

El que quede quinto entre Juventud y Defensor Sporting, irá a Copa Sudamericana con Boston River y Racing.

El octavo será seguramente Montevideo City Torque aunque Cerro Largo tiene una chance matemática.

Para eso necesita ganarle de local el viernes a Liverpool, por un buen margen de goles, y luego que City Torque pierda Peñarol, también por buena diferencia de goles.

City Torque tiene un saldo de goles de +5 y Cerro Largo de -2. El hipotético escenario en el que City Torque queda afuera se daría si pierde 4-0 y Cerro Largo gana 4-0. Muy improbable.

Día Hora Partido Cancha
Viernes 7 16.30 Miramar Misiones vs Racing Palermo
Viernes 7 19.30 Cerro Largo vs Liverpool Ubilla
Sábado 8 16,30 Danubio vs Plaza Colonia Jardines
Sábado 8 19.00 Wanderers vs River Plate Viera
Domingo 9 10.00 Cerro vs Boston River Tróccoli
Domingo 9 16.30 Defensor Sporting vs Nacional Franzini
Domingo 9 16.30 Montevideo City Torque vs Peñarol Viera
Domingo 9 16.30 Juventud vs Progreso Artigas

Posiciones del Torneo Clausura y la Tabla Anual

Tabla del descenso

El lunes se consumó el tercer descenso que faltaba definirse: Plaza Colonia acompañará a River Plate y Miramar Misiones.

Temas:

Nacional Peñarol Torneo Clausura Tabla Anual

